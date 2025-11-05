الرئيس السوري يغادر إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

أفاد مصدر دبلوماسي سوري بمغادرة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30"، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، بحسب وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء.

و تعتبر هذه الزيارة الأولى للرئيس "الشرع" إلى أمريكا الجنوبية.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: "غادر الرئيس الشرع سوريا باتجاه البرازيل في زيارة تمتد حتى 8 نوفمبر للمشاركة في قمة المناخ، وسيتوجه بعد ذلك إلى واشنطن".

وتنعقد في مدينة بيليم الساحلية في البرازيل القمة الثلاثون لتغير المناخ بين يومي 10 و21 تشرين الثاني، لكن رؤساء الدول والحكومات يجتمعون بين يومي 6 و7 تشرين الثاني.