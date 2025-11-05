قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة إسرائيلية تزعم: صدع محتمل بين الجناحين السياسي والعسكري لحماس
اركب إم جي 6 أوتوماتيك سعرها 700 ألف جنيه
الجيش السوداني يحاصر مدينة بارا.. والدعم السريع تستخدم المدنيين كدروع بشرية.. تفاصيل
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية غدا
نيويورك تغيّر قواعد اللعبة السياسية بانتخاب ممداني لمنصب العمدة
زاهي حواس: افتتاح المتحف الكبير يؤكد أن مصر تحمي وتصون آثارها
السيدة انتصار السيسي تُشيد بـ«جمال ورقي» افتتاح المتحف الكبير: فخورة بكل مصمم مصري.. سندعم شبابنا للحفاظ على الأصالة الفرعونية
بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم
إجراء سعودي عاجل ضد معلم مصري يعمل بأحد مدارس المملكة
رويترز | استثمارات قطرية جديدة بـ 29.7 مليار دولار في مصر
قريبا جدا.. الغندور يثير الجدل برسالة غامضة قبل السوبر
بتوقيت القاهرة| مواعيد مواجهة السوبر المصري .. الانطلاق والنهائي
أخبار العالم

الرئيس السوري يغادر إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ

أحمد الشرع- الرئيس السوري
أحمد الشرع- الرئيس السوري
هاجر رزق

أفاد مصدر دبلوماسي سوري بمغادرة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى البرازيل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 30"، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، بحسب وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء.

و تعتبر هذه الزيارة الأولى للرئيس "الشرع" إلى أمريكا الجنوبية.

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته: "غادر الرئيس الشرع سوريا باتجاه البرازيل في زيارة تمتد حتى 8 نوفمبر للمشاركة في قمة المناخ، وسيتوجه بعد ذلك إلى واشنطن".

وتنعقد في مدينة بيليم الساحلية في البرازيل القمة الثلاثون لتغير المناخ بين يومي 10 و21 تشرين الثاني، لكن رؤساء الدول والحكومات يجتمعون بين يومي 6 و7 تشرين الثاني.

الرئيس السوري كوب 30 الأمم المتحدة الولايات المتحدة أمريكا الجنوبية

