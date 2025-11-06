قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يأثم المستطيع حال عدم الذهاب لأداء العمرة ؟.. الإفتاء تجيب
شاهد.. جيب جراند شيروكي 2026 الـ فيس ليفت
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية
ترامب يأمر باستئناف التجارب النووية بدعوى مواجهة روسيا والصين
مجلس جامعة حلوان يهنئ نخبة من أساتذته لتوليهم مناصب مرموقة محليًا ودوليًا
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الخميس
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار يوم الخميس 6-11-2025 في مصر

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

صعد سعر صرف الدولار علي مدار تعاملات الاسبوع الجاري ليسجل ارتفاعا بقيمة 17 قرشا مقارنة بسعر  إغلاق مستهل التعاملات الأحد الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 نوفمبر  2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس،  الأهلي المتحد،  المصرف المتحد) لنحو 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.37 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي،  الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني، مصر، الأهلي ) ليسجل 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، العقاري المصري العربي،  فيصل الإسلامي، ميد بنك،  الإسكندرية،  البركة، أبو ظبي التجاري،التنمية الصناعية، أبو ظبي الأول)  ليسجل 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم 

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

  47.34 جنيه للشراء.

 47.48 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

47.55 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس 

47.41 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الخميس 

47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار الدولار البنك الأهلي بنك مصر البنك المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد

زهران ممداني.. عمدة نيويورك المسلم الملتحي .. عاش في القاهرة ويعاني "فوبيا الأماكن المغلقة"

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل وشروط التعيين

وظائف هيئة الإسعاف .. التنظيم والإدارة تكشف عن 4 آلاف فرصة عمل

ترشيحاتنا

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر: الإيمان بالفصح ثورة روحية تغيّر العالم بقوة الرجاء

بالصور

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

لاندروفر ديفندر تتحول إلى بيك أب بلمسة هولندية فريدة

ديفندر 130
ديفندر 130
ديفندر 130

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد