سعر الدولار يوم الخميس 6-11-2025 في مصر

صعد سعر صرف الدولار علي مدار تعاملات الاسبوع الجاري ليسجل ارتفاعا بقيمة 17 قرشا مقارنة بسعر إغلاق مستهل التعاملات الأحد الماضي.

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري مستهل تعاملات اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات بنوك القطاع الخاص والعام العاملة في مصر.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(مصرف أبو ظبي الإسلامي، تنمية الصادرات) نحو 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (قناة السويس، الأهلي المتحد، المصرف المتحد) لنحو 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الأهلي الكويتي لنحو 47.37 جنيه للشراء و47.41 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (نكست، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي، الشركة المصرفية العربية، القاهرة، العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني، مصر، الأهلي ) ليسجل 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (إتش إس بي سي HSBC، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، ميد بنك، الإسكندرية، البركة، أبو ظبي التجاري،التنمية الصناعية، أبو ظبي الأول) ليسجل 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 47.34 جنيه للشراء و47.44 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الكويت الوطني نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي اليوم

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي لنحو:

47.34 جنيه للشراء.

47.48 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الخميس

47.55 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الخميس

47.41 جنيه للبيع.

متوسط سعر بيع اليوم الخميس

47.42 جنيه للبيع.