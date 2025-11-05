هند الضاوي: الولايات المتحدة تشهد حاليا أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها

أكدت الإعلامية هند الضاوي، أن الولايات المتحدة تشهد حالياً أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها، بعد أن تجاوز اليوم الـ36، متخطية الإغلاق السابق الذي وقع عام 2019 واستمر لمدة 35 يوماً، موضحة أن الإغلاق يستمر داخل مجمع أعمال الحكومة الفيدرالية، ما أثار موجة واسعة من القلق في الداخل الأمريكي.

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الأزمة بدأت مع تأخر اعتماد الميزانية الجديدة للحكومة الفيدرالية، حيث يتمسّك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برؤية مختلفة في الإنفاق العام، تشمل تقليص عدد العاملين في الجهاز الحكومي، وهو ما أدى إلى اضطرابات كبيرة وتأجيل المصادقة على الميزانية.

وأضافت هند الضاوي، أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي أُجبروا على البقاء في منازلهم دون عمل، ما تسبب في توقف العديد من المصانع والهيئات الحكومية، وخلق حالة من الشلل الإداري والفوضى، الأمر الذي أصبح يمس الأمن الداخلي للولايات المتحدة ويستدعي حلولاً عاجلة، منوهة بأن الجيش يُعد الجهة الحكومية الوحيدة التي تواصل عملها بشكل كامل.

نتائج عكسية على الحزب

وتابعت: "ترامب بدأ يدرك أن استمرار الإغلاق قد يأتي بنتائج عكسية على الحزب الجمهوري، وقد يدفع بالأوضاع إلى مرحلة من الفوضى إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع"، مضيفة: "أمريكا منذ بداية ولاية ترامب الثانية شهدت اضطرابات، وتراجع الوضع الاقتصادي بسبب الإغلاق في أمريكا قد يسبب عدم استقرار".