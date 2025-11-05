سليمان وهدان: المشاركة بالانتخابات «واجب وطني» ورسالة قوة من المصريين في الداخل والخارج|فيديو

أكد النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب ملتزم بجميع الإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن آخر مؤتمرات الحزب الانتخابية عُقدت في محافظتي المنيا والبحر الأحمر قبل بدء فترة الصمت الانتخابي.

وأوضح أن الحزب يركز في المرحلة الحالية على حث المواطنين داخل مصر وخارجها على المشاركة في الانتخابات، معتبرًا أن المشاركة واجب وطني ورسالة تعكس وعي الشعب المصري وتأكيده على استقرار الدولة وديمقراطيتها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين حور محمد ولؤي أباظة ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالمصريين في الخارج، داعيًا إياهم إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية باعتبارهم "سفراء مصر" الذين يعكسون صورة إيجابية عن الدولة أمام العالم.

ولفت إلى أن تواجد الطوابير أمام السفارات المصرية بالخارج يمثل رسالة قوية بأن مصر تخوض استحقاقًا نيابيًا يعبر عن إرادة شعبها الحرة، مؤكدًا أن كل مواطن يتحمل مسؤوليته الوطنية في دعم المسار الديمقراطي عبر المشاركة الواعية.

وأوضح “وهدان” أن حزب الجبهة الوطنية يعمل بتنسيق كامل مع الأحزاب الأخرى ضمن القائمة الوطنية، حيث جرى إعداد برامج انتخابية خاصة بكل محافظة وفق أولوياتها واحتياجاتها. وأكد أن الحزب نظم أكثر من 26 مؤتمرًا بالمحافظات لدعم مرشحيه البالغ عددهم 22 مرشحًا مستقلًا، مشددًا على التزامهم بميثاق الشرف الانتخابي والدعاية المسؤولة.

وأشار إلى أن الحزب حرص على الدفع بوجوه جديدة من الشباب والمرأة، تعبر عن هويته الوطنية وانحيازه للفلاحين والعمال ومحدودي الدخل، موضحًا أن الحزب يمتلك رؤية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تشريعات تدعم العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.

