قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب
اشتعال حافلة جماهير برشلونة بالنيران قبل مواجهة كلوب بروج
محمد علي اتظلم تاريخيًا.. «الفقي»: السادات أكثر الرؤساء اهتمامًا بالتاريخ.. ومبارك لم يكن معنيًا بذلك
ترامب يتحدث عن انضمام السعودية المحتمل لاتفاقيات أبراهام.. ويؤكد استمرار وقف إطلاق النار بغزة
أشرف عبد الباقي ينعي أحمد عبد الله: من أجمل الناس اللي اتعرفت عليهم
مصر تقترب من الاكتفاء الدوائي.. عوض تاج الدين: 94 % من الأدوية التي نستخدمها مصنعة بمصر
البابا تواضروس يتأمل في قصة شفاء نعمان: الفتاة الأسيرة نموذج للإيمان رغم الألم
التشغيل خلال أيام| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟
لسه عندي شروط.. شيماء سعيد تكشف حقيقة رجوعها لإسماعيل الليثي
حقيقة عودة يورجن كلوب للتدريب في الدوري الإنجليزي
صرح ثقافي حضاري.. خبير أثري يكشف مفاجأة عن الدرج العظيم بالمتحف الكبير
زيارة رعوية مملوءة بالحب والأبوة من البابا تواضروس لشعب مدينة الأمل | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سليمان وهدان: المشاركة بالانتخابات «واجب وطني» ورسالة قوة من المصريين في الداخل والخارج|فيديو

انتخابات
انتخابات
محمود محسن

أكد النائب سليمان وهدان، أمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب ملتزم بجميع الإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرًا إلى أن آخر مؤتمرات الحزب الانتخابية عُقدت في محافظتي المنيا والبحر الأحمر قبل بدء فترة الصمت الانتخابي.

وأوضح أن الحزب يركز في المرحلة الحالية على حث المواطنين داخل مصر وخارجها على المشاركة في الانتخابات، معتبرًا أن المشاركة واجب وطني ورسالة تعكس وعي الشعب المصري وتأكيده على استقرار الدولة وديمقراطيتها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين حور محمد ولؤي أباظة ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزب يولي اهتمامًا خاصًا بالمصريين في الخارج، داعيًا إياهم إلى المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية باعتبارهم "سفراء مصر" الذين يعكسون صورة إيجابية عن الدولة أمام العالم.

ولفت إلى أن تواجد الطوابير أمام السفارات المصرية بالخارج يمثل رسالة قوية بأن مصر تخوض استحقاقًا نيابيًا يعبر عن إرادة شعبها الحرة، مؤكدًا أن كل مواطن يتحمل مسؤوليته الوطنية في دعم المسار الديمقراطي عبر المشاركة الواعية.

وأوضح “وهدان” أن حزب الجبهة الوطنية يعمل بتنسيق كامل مع الأحزاب الأخرى ضمن القائمة الوطنية، حيث جرى إعداد برامج انتخابية خاصة بكل محافظة وفق أولوياتها واحتياجاتها. وأكد أن الحزب نظم أكثر من 26 مؤتمرًا بالمحافظات لدعم مرشحيه البالغ عددهم 22 مرشحًا مستقلًا، مشددًا على التزامهم بميثاق الشرف الانتخابي والدعاية المسؤولة.

وأشار إلى أن الحزب حرص على الدفع بوجوه جديدة من الشباب والمرأة، تعبر عن هويته الوطنية وانحيازه للفلاحين والعمال ومحدودي الدخل، موضحًا أن الحزب يمتلك رؤية واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تشريعات تدعم العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي.
 

النائب سليمان وهدان حزب الجبهة الوطنية الهيئة الوطنية للانتخابات المنيا البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

فيتور بيريرا

محمد صلاح عن تعيين الزمالك لمدرب مكابي تل أبيب: يجب عدم دخوله لمطار القاهرة | خاص

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

بالصور

طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة مع الصوص الاقتصادي

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة مع صوص الشوكولاتة الاقتصادي ..

تسلا سايبر تراك.. مركبة خارقة تخطف الأنظار في الدعاية الانتخابية بشوارع سوهاج

تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك
تسلا سايبر تراك

أبرز الأسباب الشائعة لإصابة طفلك بالإمساك

ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..
ابرز الاسباب الشائعة لاصابة طفلك بالامساك..

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها

9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..
9 نصائح طبيعية للتخلص من حرقة العين و جفافها..

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد