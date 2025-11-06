قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمين العام للناتو : يجب التصدي لروسيا من أجل الحفاظ على مستقبل أوروبا
هل يجوز أداء النوافل في أوقات الكراهة؟.. أمينة الفتوى تجيب
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا| نائب المحافظ يتابع تنفيذ قرارات توفيق أوضاع الكنائس.. وافتتاح معرض فن أشغال الخشب

افتتاح معرض كلية التربية النوعية بقنا
افتتاح معرض كلية التربية النوعية بقنا
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، نائب المحافظ يتابع تنفيذ قرارات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، جلسات حوار مجتمعي تناقش تأثير التغيرات المناخية على التنمية العمرانية والسياحية، وافتتاح معرض فن أشغال الخشب بكلية التربية النوعية تحت عنوان وقفة بين الماضي والحاضر.

 

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرارات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية
 

عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم اجتماعًا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، بتكليف من الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

 

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الكنائس والمباني الخدمية الصادر لها قرارات من مجلس الوزراء، والمتعلقة بأعمال الترميم وإعادة البناء واستكمال اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب متابعة إجراءات التقنين، وملفات الصلاحية، والرسومات الهندسية، وتراخيص الكنائس والمباني التابعة لها.

 

جلسات حوار مجتمعي بقنا تناقش تأثير التغيرات المناخية على التنمية العمرانية والسياحية

ناقشت جلسات عمل موسعة للحوار المجتمعي حول التغيرات المناخية وأثرها على التنمية العمرانية والسياحية، أبرز التحديات العمرانية والسياحية التي تواجه محافظة قنا في ظل التغيرات المناخية، ودور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم جهود الدولة للتكيف معها.

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات الجلسات التي نظمت بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بقاعة النيل للمؤتمرات بمدينة قنا، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية.
 

وقفة بين الماضي والحاضر.. افتتاح معرض فن أشغال الخشب بتربية نوعية قنا
 

افتُتح الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "فن أشغال الخشب" بعنوان «وقفة بين الماضي والحاضر»، بكلية التربية النوعية.

ويضم المعرض أعمال الدكتورة فاطمة معاوية، مدرس أشغال الخشب بقسم التربية الفنية، والتي قدمت من خلاله مجموعة من المعلقات الخشبية المتميزة التي تمزج بين رموز الحضارة المصرية القديمة مثل إيزيس وزهرة اللوتس وبين الرموز الشعبية المعاصرة، في رؤية فنية تعكس مضمون عنوان المعرض «وقفة بين الماضي والحاضر»، حيث يجتمع فيها الأصالة مع المعاصرة في حوار فني راقٍ.
 

جامعة قنا فن أشغال الخشب كلية التربية النوعية التنمية العمرانية التغيرات المناخية أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

ترشيحاتنا

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء

مناشدة عاجلة من نقيب الأطباء للنائب العام.. ماذا يريد؟

الماشية

لاخطر على اللحوم أو الألبان.. الزراعة تسيطر على العترة الجديدة من الحمى القلاعية

الأنبا إرميا

الأنبا إرميا يلتقي نائب وزير الخارجية الأمريكي لبحث دعم القيم المشتركة وحرية الدين

بالصور

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

تحميك من أمراض خطيرة.. فوائد لا تعرفها للجوافة

تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة
تحميك من أمراض خطيرة|فوائد الجوافة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد