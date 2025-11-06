أخبار قنا| نائب المحافظ يتابع تنفيذ قرارات توفيق أوضاع الكنائس.. وافتتاح معرض فن أشغال الخشب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، نائب المحافظ يتابع تنفيذ قرارات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية، جلسات حوار مجتمعي تناقش تأثير التغيرات المناخية على التنمية العمرانية والسياحية، وافتتاح معرض فن أشغال الخشب بكلية التربية النوعية تحت عنوان وقفة بين الماضي والحاضر.





نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ قرارات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية



عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم اجتماعًا لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، بتكليف من الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.





تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من الكنائس والمباني الخدمية الصادر لها قرارات من مجلس الوزراء، والمتعلقة بأعمال الترميم وإعادة البناء واستكمال اشتراطات الحماية المدنية، إلى جانب متابعة إجراءات التقنين، وملفات الصلاحية، والرسومات الهندسية، وتراخيص الكنائس والمباني التابعة لها.





جلسات حوار مجتمعي بقنا تناقش تأثير التغيرات المناخية على التنمية العمرانية والسياحية

ناقشت جلسات عمل موسعة للحوار المجتمعي حول التغيرات المناخية وأثرها على التنمية العمرانية والسياحية، أبرز التحديات العمرانية والسياحية التي تواجه محافظة قنا في ظل التغيرات المناخية، ودور برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دعم جهود الدولة للتكيف معها.

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات الجلسات التي نظمت بالتعاون بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بقاعة النيل للمؤتمرات بمدينة قنا، وبمشاركة واسعة من ممثلي الجهات التنفيذية والخدمية.



وقفة بين الماضي والحاضر.. افتتاح معرض فن أشغال الخشب بتربية نوعية قنا



افتُتح الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس جامعة قنا لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، معرض "فن أشغال الخشب" بعنوان «وقفة بين الماضي والحاضر»، بكلية التربية النوعية.

ويضم المعرض أعمال الدكتورة فاطمة معاوية، مدرس أشغال الخشب بقسم التربية الفنية، والتي قدمت من خلاله مجموعة من المعلقات الخشبية المتميزة التي تمزج بين رموز الحضارة المصرية القديمة مثل إيزيس وزهرة اللوتس وبين الرموز الشعبية المعاصرة، في رؤية فنية تعكس مضمون عنوان المعرض «وقفة بين الماضي والحاضر»، حيث يجتمع فيها الأصالة مع المعاصرة في حوار فني راقٍ.

