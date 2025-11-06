قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يأثم المستطيع حال عدم الذهاب لأداء العمرة ؟.. الإفتاء تجيب
شاهد.. جيب جراند شيروكي 2026 الـ فيس ليفت
مدبولي يشهد توقيع عقد شراكة استثمارية مصرية- قطرية
ترامب يأمر باستئناف التجارب النووية بدعوى مواجهة روسيا والصين
مجلس جامعة حلوان يهنئ نخبة من أساتذته لتوليهم مناصب مرموقة محليًا ودوليًا
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الخميس
وحدات الجيش الروسي تتمكن من تحرير 25 مبنى في كوبيانسك خلال يوم واحد
أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس
آخر تحديث.. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي مستهل تعاملات الخميس
شيكابالا يوجه رسالة إلى زيزو: زعلت عليك
واشنطن تمهد لعهد جديد بغزة.. مشروع قرار أممي لإنهاء الحرب وتطبيق رؤية ترامب للشرق الأوسط
محافظات

أخبار أسوان.. شراكة سويسرية وتجهيزات لانتخابات النواب ومتابعة للمدارس

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة اسوان احداث متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 5 /11 /2025 .

فى أجواء يسودها التقدير والمشاعر الطيبة عبر ممثلو أهالى غرب سهيل عن خالص شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإهتمامه المتواصل وحرصه الدائم على النهوض بهذه المنطقة الحيوية ، والذى يتجسد فى زياراته المتكررة ولقاءاته المباشرة والمستمرة مع المواطنين للإستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها .


أهالي غرب سهيل يشكرون محافظ أسوان على جهوده للنهوض بالمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي عالمي

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى إطار حرصه المتواصل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .


أسوان.. توجيهات بالإسراع في إنجاز المشروعات المشتركة بقطاع مياه الشرب

شهد الدكتور محمد عبدالهادى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، يرافقه الدكتورة نهى الصناديدى مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية برئاسة الهيئة، تدشين العمل بـقسم العلاج الطبيعي بمركز رعاية طفل كوم امبو، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى منشآت الرعاية الأولية التابعة لفرع الهيئة بأسوان.

في أسوان..تدشين العمل بـقسم العلاج الطبيعي بمركز رعاية الطفل في كوم أمبو

فأجا اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمشروع الصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات ، للوقوف على نسب التنفيذ لهذا المشروع الذى تكلف 4 مليون جنيه .


4 ملايين جنيه.. محافظ أسوان يوجه بإنهاء تطوير مدرسة أحمد أبا زيد

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفد اللجنة الإستشارية للتعاون الدولى السويسرى برئاسة باترشيا دانزى رئيس هيئة التعاون والتنمية ، وبيانرو لاتسيرى رئيس الأمانة السويسرية للشئون الإقتصادية. 


محافظ أسوان يستقبل وفدا سويسريا لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة بين الجميع.


190 لجنة.. متابعات ميدانية بأسوان لتجهيز مقار لجان انتخابات مجلس النواب

اشرفت مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان على عملية تسليم جمعية الأورمان لعدد 3918 رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة ، على مدار الأعوام السابقه.


تسليم 3918 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بقرى أسوان

