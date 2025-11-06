أخبار أسوان.. شراكة سويسرية وتجهيزات لانتخابات النواب ومتابعة للمدارس

شهدت محافظة اسوان احداث متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق : 5 /11 /2025 .

فى أجواء يسودها التقدير والمشاعر الطيبة عبر ممثلو أهالى غرب سهيل عن خالص شكرهم للواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لإهتمامه المتواصل وحرصه الدائم على النهوض بهذه المنطقة الحيوية ، والذى يتجسد فى زياراته المتكررة ولقاءاته المباشرة والمستمرة مع المواطنين للإستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها .



ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع التنسيقى بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى إطار حرصه المتواصل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى .



شهد الدكتور محمد عبدالهادى مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، يرافقه الدكتورة نهى الصناديدى مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية برئاسة الهيئة، تدشين العمل بـقسم العلاج الطبيعي بمركز رعاية طفل كوم امبو، والذي يُعد الأول من نوعه على مستوى منشآت الرعاية الأولية التابعة لفرع الهيئة بأسوان.

جهود متنوعة



فأجا اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان العاملين بمشروع الصيانة الشاملة لرفع كفاءة وتطوير مدرسة أحمد أبا زيد الرسمية للغات ، للوقوف على نسب التنفيذ لهذا المشروع الذى تكلف 4 مليون جنيه .



استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفد اللجنة الإستشارية للتعاون الدولى السويسرى برئاسة باترشيا دانزى رئيس هيئة التعاون والتنمية ، وبيانرو لاتسيرى رئيس الأمانة السويسرية للشئون الإقتصادية.



شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح سير العملية الإنتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقى بإعتبار ذلك مسئولية مشتركة بين الجميع.



اشرفت مديرية التضامن الإجتماعى بأسوان على عملية تسليم جمعية الأورمان لعدد 3918 رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة ، على مدار الأعوام السابقه.



