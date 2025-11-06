قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الدولار يستقر عالمياً عند أعلى مستوياته في 5 أشهر

دولار
دولار
وكالات

استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في خمسة أشهر مقابل سلة من العملات، يوم الأربعاء 5 نوفمبر/ تشرين الثاني.

 وخففت البيانات الاقتصادية من حدة المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي وسوق العمل، مما دفع المستثمرين إلى دراسة احتمال خفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة الدولار الأميركي مقابل سلة من ست عملات منافسة، عند 100.16، بعد أن ارتفع بنسبة 1.5% منذ الأربعاء الماضي، عندما خفض مجلس الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة لكنه خفض توقعات تخفيف السياسة النقدية هذا العام.

ووصل المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ أواخر مايو/ أيار.

اقرأ أيضاً: القطاع الخاص الأميركي يضيف 42 ألف وظيفة في أكتوبر

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص الأميركي بمقدار 42 ألف وظيفة في أكتوبر/ تشرين الأول، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 28 ألف وظيفة، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

ولا يشير هذا التحسن على الأرجح إلى تحول جوهري في سوق العمل، لأن بعض القطاعات، مثل خدمات الأعمال المهنية، فقدت وظائف للشهر الثالث على التوالي، ولكنه يساهم في تهدئة المخاوف بشأن ضعف سوق العمل.

وعلى صعيد آخر، أظهرت البيانات انتعاش نشاط قطاع الخدمات الأميركي في أكتوبر/ تشرين الأول وسط زيادة قوية في الطلبات الجديدة. 



 

دولار مالية سعر

