"الزراعة" تبحث توحيد الجهود الإرشادية بكافة الجهات المعنية التابعة للوزارة

عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، تنفيذاً لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توحيد الجهود الإرشادية بكافة الجهات المعنية التابعة للوزارة.



ويهدف هذا التنسيق إلى تحقيق التكامل لدعم الفلاح المصري استعداداً للموسم الزراعي المقبل، والعمل بفاعلية على زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها محصول القمح.



وشاركت في الاجتماع، قيادات قطاع الإرشاد الزراعي ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وبرنامج التنمية الزراعية، والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، وقطاع استصلاح الأراضي، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.



وناقش الاجتماع - الذي ترأسه الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، وبالتنسيق مع الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبحضور الدكتور هاني درويش رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي، وحمدي عزام مدير برنامج التنمية الزراعية، والدكتور ياسر الحيمري مدير معهد بحوث الارشاد الزراعي - توجيهات وزير الزراعة، بالتوسع في إقامة الحقول الإرشادية، لتتجاوز 25 ألف حقل إرشادي خلال الموسم الجديد، بحيث تكون هذه الحقول بمثابة نماذج عملية لنقل الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة للمزارعين.



وشدد الحاضرون على ضرورة توحيد الرؤى والرسائل الفنية، والتركيز على تطبيق أساليب ترشيد المياه والميكنة الزراعية الحديثة، مع التأكيد بشكل خاص على تطبيق أسلوب الزراعة على المصاطب في أراضي الوادي والدلتا، كأحد التقنيات التي تسهم في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحصول.



وتناول الاجتماع أهمية الالتزام بالخريطة الصنفية لمحصول القمح في مختلف المحافظات لضمان زراعة الأصناف الملائمة لكل منطقة، بالإضافة إلى ضرورة توفير التقاوي المعتمدة عالية الجودة من الأصناف الموصى بها في التوقيتات المناسبة وبأسعار مناسبة للمزارعين، كما تم أيضا بحث خطة صقل وتنمية مهارات المهندسين الزراعيين بمديريات الزراعة، ليكونوا مرشدين حقيقيين وقادرين على الإشراف المباشر على الحقول وإدارة المدارس الحقلية ونقل التكنولوجيات الحديثة.



واستعرض الاجتماع خطة وزارة الزراعة لتقديم الدعم الفني للمزارعين عبر مسارين متكاملين، يشمل الأول تفعيل دور مراكز الإرشاد الزراعي ومجمعات الخدمات الزراعية المتكاملة التي أُنشئت ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، فضلا عن المسار الثاني، والذي يركز على استخدام المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لإصدار نشرات دورية وتحذيرات مناخية فورية للمزارعين في مواقعهم.



وأكد المشاركون - في ختام الاجتماع - أهمية التنسيق الكامل والمتابعة المستمرة على أرض الواقع لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية للحملة ودعم توجه الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي القومي.

