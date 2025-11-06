قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC'25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
أخبار العالم

علاء يوسف: المؤتمر العام لليونسكو اعتمد انتخاب العناني مديراً عاماً للمنظمة

العناني
العناني
محمود نوفل

صرح سفير مصر لدي باريس علاء يوسف بأن المؤتمر العام لليونسكو اعتم انتخاب الدكتور خالد العنانى مديراً عاماً للمنظمة بعدد أصوات غير مسبوق بلغ ١٧٢ دولة واعتراض دولتين وامتناع دولة واحدة .

وفي وقت سابق، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور خالد العناني، المدير العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدةللتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤونالمصريين بالخارج.

 صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بتجديد التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الساحق في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو، وحصوله على تأييد ٥٥ من أصل ٥٧ دولة، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة.

وأكد الرئيس أن هذا الفوز يُعد إنجازًا تاريخيًا يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر، ويجسد التقدير الدولي العميق لإرثها الحضاري وثقافتها العريقة وإسهاماتها الفكرية، فضلاً عن حضورها المؤثر في المحافل الإقليمية والدولية.

كما أعرب عن بالغ التقدير والامتنان للدول التي منحت مرشح مصر دعمها.

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد العناني عبّر من جانبه عن خالص شكره وامتنانه للرئيس على الدعم الكبير الذي حظي به من سيادته، ومن وزارة الخارجية وسفرائها ودبلوماسييها وبعثة مصر لدىاليونسكو واعضاء حملته للترويج للترشيح، وكذا الاجهزة الوطنية المعنية، والذي تُوّج بهذا الفوز التاريخي.

وأكدالدكتور العناني أن الثقة الدولية التي مُنحت له تُحمّله مسؤولية كبيرة، تستوجب منه العمل المتواصل لتعزيزالتعاون الدولي في سبيل حماية التراث الإنساني، ونشر المعرفة، وترسيخ قيم السلام والتعايش والتسامح بينمختلف الحضارات.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور العناني أشار إلى أن رؤيته للمرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق أهداف منظمةاليونسكو، وتفعيل دورها في مجالات اختصاصها.

في هذا السياق، شدد الرئيس على أهمية مواصلة التعاون الوثيق بين مصر ومنظمة اليونسكو في المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، وفي جهود صون التراث الإنساني، مؤكداً التزام مصر بدعم أنشطة المنظمة ومبادراتهاالإنسانية، والعمل المشترك لمد جسور التواصل بين الثقافات والشعوب.

سفير مصر لدي باريس المؤتمر العام لليونسكو الدكتور خالد العنانى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليونسكو

