الأسهم الأوروبية تتراجع هامشيًا قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن الفائدة مع تركيز المستثمرين على نتائج الشركات

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلًا خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما يترقب المستثمرون قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة ويواصلون تقييم نتائج الشركات الفصلية في القارة.



وانخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2%، وتراجع كاك 40 الفرنسي بنحو 0.3%، في حين خسر مؤشر فوتسي 100 البريطاني0.1%.



وذكرت شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية الأمريكية، اليوم /الخميس/ - أن الأسواق العالمية شهدت قدرًا من التحسن في المعنويات بعد بداية ضعيفة لجلسات الأسبوع، إذ ساهمت البيانات الاقتصادية الامريكية الأفضل من المتوقع في تهدئة المخاوف من تضخم تقييمات الأسهم.



وفي أوروبا، ساعدت التوقعات الإيجابية بشأن أداء الشركات في دعم الثقة نسبيًا، حيث لم تتحقق أسوأ السيناريوهات التي كان يخشاها المستثمرون فيما يتعلق بنتائج الربع الثالث.



ومع ذلك، لا تزال المؤشرات الأوروبية الرئيسية تتداول قرب مستوياتها القياسية، ما يتيح فرصة أمام المستثمرين لجني الأرباح في ظل تدفق نتائج الشركات.



ويُنتظر أن يعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي سعر الفائدة الأساسي عند 4.0%، في ظل استمرار معدل التضخم البريطاني كالأعلى بين دول مجموعة السبع.



لكن بعض المحللين لا يستبعدون احتمال مفاجأة، في ضوء مؤشرات على تراجع ضغوط الأسعار مؤخرًا، خاصة مع استعداد وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز للإعلان عن زيادات ضريبية محتملة في ميزانية الشهر الجاري.



ريفيز كانت قد أشارت مطلع الأسبوع إلى ضرورة اتخاذ "قرارات صعبة" لحماية الإنفاق العام وتقليص الدين، وهو ما قد يمهد الطريق لتعديلات ضريبية رغم تعهدات انتخابية سابقة بعدم رفع الضرائب.

