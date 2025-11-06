مياه كفر الشيخ توضح سبب قطع الخدمة عن عدة مناطق بالحامول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن انقطاع المياه لمدة 3 ساعات عن بعض المناطق بمركز الحامول.

وأرجعت الشركة أن هذا الانقطاع يعود نتيجة لـ كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي بقطر 10 بوصة يقع خلف محطة مياه الحامول.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع: منطقة القليعة، منطقة المناوفات، وشارع المركز، لافتة إلى أن فرق الصيانة تعمل حاليًا على إصلاح الكسر المفاجئ في أسرع وقت ممكن.

ومن المتوقع عودة ضخ المياه تدريجيًا بعد الانتهاء من أعمال الإصلاحات خلال الساعات الثلاث المُشار إليها من قبل فرق الصيانة المتخصصة بالشركة.