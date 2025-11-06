التمثيل التجاري في نيروبي يفتتح الجناح المصري بمعرض Big 5 Construct Kenya 2025

افتتح المستشار التجاري كريم حمدي ، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في نيروبي، بمشاركة السفير حاتم يسري – سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا – الجناح المصري المشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي Big 5 Construct Kenya 2025، الذي تقام فعالياته بمركز ساريت للمعارض بالعاصمة نيروبي خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 151 شركة دولية تمثل مختلف دول العالم. وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكينيا،



https://www.elbalad.news/6753973



يُعد المعرض أحد أهم وأكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع التشييد والبناء والمقاولات في منطقة شرق أفريقيا، ويشكّل منصة رئيسية لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة في مجالات التطوير العمراني والبنية التحتية.

التمثيل التجاري: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار العالمي وبوابة لدخول أسواق إفريقيا التمثيل التجاري المصري في نيودلهي يبحث فرص التعاون والاستثمار مع كبرى شركات النسيج الهندية

وجاءت المشاركة المصرية هذا العام بمشاركة 12 شركة مصرية من أبرز الشركات العاملة في مجالات مستلزمات البناء، والتي تضمنت منتجات متنوعة تشمل:

• الأبواب والأنظمة المعدنية

• السيراميك والأحواض الاستنلس

• المسامير وقطاعات الألومنيوم والكلادينج

• الرخام والجرانيت

• حلول البناء الحديثة والخرسانات متعددة الأغراض

• أنظمة وطفايات إطفاء الحريق

• منتجات المطاط

• مستلزمات حمامات السباحة

وشهد الجناح المصري إقبالًا ملحوظًا من الزائرين والمشاركين الدوليين، حيث أسهم مكتب التمثيل التجاري في نيروبي في الترويج الحصري للمشاركة المصرية، إلى جانب تنظيم زيارات وفود رجال الأعمال الكينيين للجناح المصري، بهدف التعرف على الشركات والمنتجات المصرية وإقامة شراكات مباشرة مع نظرائهم المصريين. كما تم ترتيب العديد من اجتماعات الأعمال الثنائية (B2B) بين الشركات المصرية وأهم شركات التطوير العقاري والمقاولات الكينية، فضلًا عن كبار المستوردين والموزعين لمواد البناء في السوق الكيني.

وفي هذا الإطار، صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري – بأن التبادل التجاري بين مصر وكينيا بلغ 539.4 مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2024، محققًا معدل زيادة قدره 1.3% خلال الفترة 2017–2024.

وأوضح أن الصادرات المصرية إلى كينيا خلال عام 2024 بلغت 333.1 مليون دولار بمعدل نمو 3% خلال نفس الفترة، وتضمنت أهم البنود الورق المستخدم في المناديل وحفاضات الأطفال، وشاشات العرض والتلفزيونات، والخميرة، والحديد والصلب، والمكرونة، في حين سجلت الواردات المصرية من كينيا انخفاضًا بنسبة 3.5% لتبلغ 206.3 مليون دولار خلال العام ذاته وفقاً لإحصاءات الجانب الكيني.

واختتم الشريف بالتأكيد على أن المشاركة المصرية في هذا المعرض تأتي في إطار تنفيذ خطة التمثيل التجاري المصري لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، ودعم الشركات المصرية في النفاذ إلى أسواق شرق أفريقيا، وخاصة السوق الكيني الذي يُعد بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية في القارة.