قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرشح لانتخابات النواب يتبرع بأموال حملته لطفل زراعة الكلى في المنوفية
راندا البحيري تنعي أحمد عبدالله: فقدت السينما المصرية واحد من أهم عواميدها على الإطلاق
وزير التعليم: لدينا خطة للتوسع في تطوير منظومة المدارس المصرية اليابانية
جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا إلى سكان بلدة زوطر الشرقية في لبنان بالإخلاء الفوري
قوات الدعم السريع تعلن موافقتها على هدنة إنسانية بالسودان
سعر الذهب مساء اليوم 6-11-2025.. عيار 21 مفاجأة
قوات الدعم السريع: وافقنا على الهدنة الإنسانية في السودان للسماح بوصول المساعدات
عاتبه على تعاطي المخدرات.. القبض على المتهم بقتل شقيقه في التبين
واشنطن تشهد أطول إغلاق حكومي في تاريخها.. وترامب يطالب بإنهائه فورًا
ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله
عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس
توك شو| استقرار الطقس.. الحكومة توقع 50 مشروعًا جديدًا الأحد ..وصفقة قطرية بـ29.7 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري في نيروبي يفتتح الجناح المصري بمعرض Big 5 Construct Kenya 2025

التمثيل التجاري
التمثيل التجاري
ولاء عبد الكريم

افتتح المستشار التجاري كريم حمدي ، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في نيروبي، بمشاركة السفير حاتم يسري – سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا – الجناح المصري المشارك في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي Big 5 Construct Kenya 2025، الذي تقام فعالياته بمركز ساريت للمعارض بالعاصمة نيروبي خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2025، بمشاركة أكثر من 151 شركة دولية تمثل مختلف دول العالم. وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكينيا،


https://www.elbalad.news/6753973
 

يُعد المعرض أحد أهم وأكبر الفعاليات المتخصصة في قطاع التشييد والبناء والمقاولات في منطقة شرق أفريقيا، ويشكّل منصة رئيسية لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة في مجالات التطوير العمراني والبنية التحتية.

وجاءت المشاركة المصرية هذا العام بمشاركة 12 شركة مصرية من أبرز الشركات العاملة في مجالات مستلزمات البناء، والتي تضمنت منتجات متنوعة تشمل:
    •    الأبواب والأنظمة المعدنية
    •    السيراميك والأحواض الاستنلس
    •    المسامير وقطاعات الألومنيوم والكلادينج
    •    الرخام والجرانيت
    •    حلول البناء الحديثة والخرسانات متعددة الأغراض
    •    أنظمة وطفايات إطفاء الحريق
    •    منتجات المطاط
    •    مستلزمات حمامات السباحة

وشهد الجناح المصري إقبالًا ملحوظًا من الزائرين والمشاركين الدوليين، حيث أسهم مكتب التمثيل التجاري في نيروبي في الترويج الحصري للمشاركة المصرية، إلى جانب تنظيم زيارات وفود رجال الأعمال الكينيين للجناح المصري، بهدف التعرف على الشركات والمنتجات المصرية وإقامة شراكات مباشرة مع نظرائهم المصريين. كما تم ترتيب العديد من اجتماعات الأعمال الثنائية (B2B) بين الشركات المصرية وأهم شركات التطوير العقاري والمقاولات الكينية، فضلًا عن كبار المستوردين والموزعين لمواد البناء في السوق الكيني.

وفي هذا الإطار، صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري – بأن التبادل التجاري بين مصر وكينيا بلغ 539.4 مليون دولار أمريكي حتى نهاية عام 2024، محققًا معدل زيادة قدره 1.3% خلال الفترة 2017–2024.

وأوضح أن الصادرات المصرية إلى كينيا خلال عام 2024 بلغت 333.1 مليون دولار بمعدل نمو 3% خلال نفس الفترة، وتضمنت أهم البنود الورق المستخدم في المناديل وحفاضات الأطفال، وشاشات العرض والتلفزيونات، والخميرة، والحديد والصلب، والمكرونة، في حين سجلت الواردات المصرية من كينيا انخفاضًا بنسبة 3.5% لتبلغ 206.3 مليون دولار خلال العام ذاته وفقاً لإحصاءات الجانب الكيني.

واختتم الشريف بالتأكيد على أن المشاركة المصرية في هذا المعرض تأتي في إطار تنفيذ خطة التمثيل التجاري المصري لزيادة الصادرات إلى الأسواق الأفريقية، ودعم الشركات المصرية في النفاذ إلى أسواق شرق أفريقيا، وخاصة السوق الكيني الذي يُعد بوابة رئيسية للتجارة الإقليمية في القارة.

التطوير العمراني والبنية التحتية مكتب التمثيل التجاري المصري قطاع التشييد والبناء والمقاولات مستلزمات البناء مال واعمال اخبار مصر تبادل الخبرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

ترشيحاتنا

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد

السفير أحمد خطابي: ملتقى الإعلام العربي الصيني أصبح منصة حقيقية للابتكار

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

الجامعة العربية تشكل لجنة لمتابعة انتخابات مجلس النواب المصري

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة

الجامعة العربية تشارك في أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية بالدوحة

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

فيديو

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد