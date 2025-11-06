رئيس الوزراء: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حفلًا تاريخيًا لإطلاق خطة التنمية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، مؤكدًا أن الدولة وضعت هذه المنطقة على رأس أولوياتها التنموية، في خطوة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات.

رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية



أعرب مدبولي خلال كلمته عن خالص شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مشيرًا إلى أن توجيهاتهم المستمرة كانت وراء تحقيق هذه الإنجازات، وهو ما ساهم في جذب استثمارات ضخمة وفتح آفاق جديدة للتنمية المتكاملة في المنطقة.

أكد رئيس الوزراء أن الدولة ركزت على تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية، خاصة الصناعة والاتصالات والزراعة، مع تعزيز التصدير، مشيرًا إلى الأرقام الكبيرة التي تحققت في الصادرات الزراعية والمشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى افتتاح مصنعين كبيرين، معبرًا عن شكره للمواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة



أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الإقتصاد المصري يشهد حاليا إنطلاقة كبيرة نتيجة الإصلاح الإقتصادي.

وأضاف مدبولي خلال كلمته اليوم: " كلنا كمصريين كنا سعداء بإفتتاح المتحف المصري الكبير، وهو هدية مصر للعالم ونقدمه لكل الإنسانية”.

وتابع: “تابعنا ردود الأفعال شديدة الإيجابية والتي ظهرت خلال هذه الإحتفالية".

وأشار: "نضع قطاع السياحة فى مصر على قمة أولوياتنا، ومشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة”.

مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع تطوير منطقة علم الروم في الساحل الشمالي الغربي يمثل خطوة واضحة وملموسة في مسار التنمية التي تنتهجها الدولة.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي: "الناس كانت بتقول الحكومة مش هي اللي هتنفذ المشروع بنفسها لية الحقيقة أنا ضحكت، لأن من 5 سنين كانوا بيقولوا إن الدولة بتنفق على حاجة مالهاش داعي زي العاصمة الجديدة وغيرها… لكن النهاردة ده واضح

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يعكس التزام الدولة بالاستثمار الفعلي في مناطق سياحية واستثمارية استراتيجية، وأن جهود السنوات الماضية بدأت تؤتي ثمارها، مؤكداً أن النتائج الآن واضحة للعيان على أرض الواقع.

وأضاف مدبولي أن الدولة وضعت منطقة الساحل الشمالي الغربي على رأس أولوياتها للتنمية، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار السياحي والعقاري في مصر.

مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات

ورد الدكتور مصطفي مدبولي، على الإتهامات التي تري أنه يجب على الحكومة أن تقوم بتلك المشاريع بدون مستثمرين، قائلا : “الحقيقة أنا ضحكت، لأننا من خمس سنوات والدولة تتهم أنها أنفقت إستثمارات بدون عائد لتنمية العلمين والعاصمة الجديدة”.

وتابع: “الحقيقة الدولة عندما تدخلت وبدأت بناء وإستثمار بصورة كبيرة في البنية التحتية وتنفيذ مشروعات المدن الجديدة كنا بنتكلم في فترة شديدة الإستثنائية، ورأينا أننا مينفعش إجتذاب إستثمارات كبيرة، ولذلك كدولة إستثمرنا مشروعات جاذبة للقطاع الخاص”.

وأشار: “لولا الإنفاق الذى تم على البنية التحتية لم نكن نستطيع أو ننجح في إجتذاب إستثمارات في كل المجالات، وما قامت به الدولة هو الذى مهد الطريق في الإحتفال بإفتتاح مشروع علم الروم".

مدبولي: مشروع علم الروم دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع علم الروم لم يكن ليتحقق على أرض الواقع لولا توجيهات قيادة مصر وقطر، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة والاتفاق مع الشيخ تميم بن حمد على ضخ استثمارات قطرية في مصر كانت البداية لتفعيل المشروع العملاق.

وأوضح مدبولي خلال مراسم توقيع الشراكة الاستثمارية المصرية ـ القطرية لتنمية منطقة علم الروم بمطروح، أن التعاون بين البلدين يعكس حرص القيادة على دعم التنمية الشاملة وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وأضاف رئيس الوزراء أن المشروع يمثل دفعة كبيرة لجهود تطوير الساحل الشمالي الغربي، ويعد تجسيدًا للعلاقات المتميزة بين مصر وقطر في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الشراكة الجديدة تعزز الاستفادة من المقومات الطبيعية والسياحية للمنطقة وتفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي.