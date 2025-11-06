كيف يستفيد المواطن من استثمارات منطقة علم الروم؟.. خبير اقتصادي يجيب

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الساحل الشمالي بدا واضحا أنه جاذب للاستثمارات العربية والأجنبية وآخرها صفقة تطوير منطقة علم الروم، لأنه منطقة فريدة في العالم.

وأضاف وليد جاب الله، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن الأهم أن هذه المنطقة المهمة الدولة ضخت فيها استثمارات كبيرة في البنية التحتية أبرزها محطة الضبعة للطاقة النووية للمساهمة في إمداد الساحل الشمالي بالطاقة الكهربية مع إنشاء رأس الحكمة ومنطقة علم الروم.

وتابع: الكهرباء لمناطق الساحل الشمالي مؤمنة من محطة الضبعة للطاقة النووية، كذلك محطات التحلية في المناطق القريبة، كذلك ربط الساحل الشمالي مع الداخل المصري والبحر الأحمر بالقطار السريع، والطريق البري الرابط بين القاهرة والساحل الشمالي.

وأشار إلى أن عائد هذه المشروعات علي المواطن المصري، يتمثل في توفير 250 ألف فرصة عمل، وهذا شئ مهم جدا متعلق بهذا المشروع، وإنعاش الخزانة المصرية والسيطرة على التضخم واستقرار في أسعار الصرف وجذب مزيد من الاستثمارات.