انطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومي للموهبة الحركية ببني سويف

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، تتواصل فعاليات المرحلة الأولى من المشروع القومي للموهبة الحركية والتي تنفذها مديرية الشباب والرياضة بمشاركة 65 من الناشئين"بنين وبنات"، ضمن برنامج التهيئة الحركية ،تحت إشراف الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالوزارة ، خيث تعقد الوحدات التدريبية بالصالة المغطاة بنادي مبارك شرق النيل .



ويعد المشروع أحد أبرز المبادرات القومية التي تهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لدى الأطفال، وتدريبهم على المهارات الحركية الأساسية وفق أسس علمية مكثفة،تمهيدًا لتأهيلهم وتسكينهم للتخصص في مختلف الألعاب الرياضية مستقبلاً،حيث يحظى المشروع باهتمام الوزير الدكتور أشرف صبحي ، ومتابعة من الدكتور أحمد مختار المشرف العام على الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور تامر عبد العظيم مدير عام الإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية، بما يعكس الاهتمام المؤسسي الكبير بتنشئة جيل رياضي قادر على المنافسة والتميز.

أوضح هشام الجبالبي مدير عام المديرية أن المشروع يُعد منصة وطنية لاكتشاف الطاقات الكامنة لدى الأطفال، وتوجيهها نحو التميز الرياضي، بما يواكب رؤية الدولة في بناء الإنسان المصري وتعزيز دوره في التنمية المجتمعية،مشيرا إلى أن تنفيذ البرنامج يتم بمتابعة من الدكتور أبو الخير عبد التواب وكيل المديرية للرياضة، وأحمد حمد مدير إدارة الأداء الرياضي، بجانب فريق عمل متخصص يضم هشام عباس مدير المشروع والدكتور حسام جابر المدير الإداري، وسها محمد المشرف المالي، والدكتورة منار عبد الحي طبيبة المشروع، بالإضافة إلى نخبة من المدربين والخبراء في القياسات والإصابات والتغذية، وهم: الدكتور عمر أحمد، الدكتور محمد عصام، الدكتورة رشا فهمي، الدكتورة مروة محمد (أخصائية القياسات والإصابات)، والدكتورة جهاد سيد (أخصائية التغذية).