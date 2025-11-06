محافظ الإسماعيلية: احتفالية تاريخية لإعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن القناة في 17 نوفمبر

عُقد اليوم الخميس، المجلس التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، و حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، اللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، العميد أحمد عبد العال مدير إدارة مرور الاسماعيلية، المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، مديري العموم بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

واستهل محافظ الإسماعيلية الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير للجهاز التنفيذي بالمحافظة لما بذلوه خلال الفترة الماضية من أعمال هندسية والطرق واحتفالات وخاصة المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الخامسة والعشرين وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المسرح الروماني وكل من ساهم في تطوير القرية الأوليمبية.

ويوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظة لإقامة احتفالية كبرى لإعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بجبل مريم في السابع عشر من نوفمبر الجاري، تزامنًا مع الذكرى ١٥٦ لبدء الملاحة بقناة السويس في ١٧ نوفمبر ١٨٦٩م، ومرور ١٠٠ عام على بدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن القناة وتخليد ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ -١٩١٨).

ثم بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة الرئيسية السابقة والجلسة الطارئة، واستعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بذات الجلستين المنعقدين مؤخرًا.