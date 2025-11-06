قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إسرائيليون: سننزع سلاح حزب الله عنوة إذا لم يقم الجيش اللبناني بذلك
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
الإفراج عن هانيبال القذافي في لبنان بعد تخفيض الكفالة إلى 900 ألف دولار
آي صاغة: أوقية الذهب تتجاوز 4000 دولار بعد تراجع العملة الأمريكية
تلاعبوا في الأسمدة المدعمة.. وزير الزراعة يحيل مسئولي 4 جمعيات زراعية وموظفين عموميين للنيابة العامة
سبب استبعاد محمد صبحي من مواجهة بيراميدز في السوبر المصري
أحمد موسى يؤدي مناسك العمرة ويشارك متابعيه لحظة الأذان في بث مباشر
الأهلي يفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1 ويتأهل لنهائي السوبر المصري
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. الحبس عامين وكفالة ألف جنيه للفنان محمد رمضان
حظر سير السكوتر الكهربي بكافة شوارع محافظة القاهرة
بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية: احتفالية تاريخية لإعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن القناة في 17 نوفمبر

الاجتماع
الاجتماع
الإسماعيلية انجي هيبة

عُقد اليوم الخميس، المجلس التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، و حضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، اللواء محمود توفيق مساعد مدير الأمن للشؤون المالية والإدارية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، العميد أحمد عبد العال مدير إدارة مرور الاسماعيلية، المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مديري المديريات الخدمية بالمحافظة، مديري العموم بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات المعنية بالاجتماع.

واستهل محافظ الإسماعيلية الجلسة بتوجيه الشكر والتقدير للجهاز التنفيذي بالمحافظة لما بذلوه خلال الفترة الماضية من أعمال هندسية والطرق واحتفالات وخاصة المهرجان الدولي للفنون الشعبية في نسخته الخامسة والعشرين وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المسرح الروماني وكل من ساهم في تطوير القرية الأوليمبية.

ويوجه برفع درجة الاستعداد بالمحافظة لإقامة احتفالية كبرى لإعادة افتتاح النصب التذكاري للدفاع عن قناة السويس بجبل مريم في السابع عشر من نوفمبر الجاري، تزامنًا مع الذكرى ١٥٦ لبدء الملاحة بقناة السويس في ١٧ نوفمبر ١٨٦٩م، ومرور ١٠٠ عام على بدء إنشاء النصب التذكاري للدفاع عن القناة وتخليد ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ -١٩١٨).

ثم بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة الرئيسية السابقة والجلسة الطارئة، واستعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي بذات الجلستين المنعقدين مؤخرًا.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

سترت بنتي وخدت حقي.. قا.تل صاحب مطعم شهير بحلوان: ظلمني 16 سنة

المياه

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة

صورة السيارة

الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة

المجني عليه

المتهم توعده في فيديو.. تفاصيل مقتل صاحب أشهر محل كشري في حلوان

جريمة مقتل صاحب مكرونة ابو رجيلة

أول صور من مسرح جريمة مقتل صاحب مكرونة أبو رجيلة في حلوان

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز من جديد.. صعود مفاجئ في سعر الذهب اليوم الخميس

هدير عبد الرازق

في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء

ترشيحاتنا

المتحف الآتوني

كبير الآثاريين: نتمنى العام القادم افتتاح المتحف الآتوني في المنيا.. فيديو

التشييد والبناء

عضو مقاولي التشييد والبناء عن مشروع "علم الروم": خطوة تعزز النشاط الاقتصادي وتدعم سوق الاستثمار

الذكاء الاصطناعي

ما هي عقوبة تركيب الصور بالذكاء الاصطناعي؟ تعرف عليها

بالصور

وهران تحتفي بالفنان منذر رياحنه في حفل تكريمي استثنائي

منذر رياحنة
منذر رياحنة
منذر رياحنة

ما الذي يحدث لجسمك عند إضافة الكركم إلى قهوتك الصباحية؟.. فوائد مذهلة

فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي
فوائد دمج الكركم مع فنجان القهوة الصباحي

بعد مأساة شبرا الخيمة.. كيف تتجنب حرائق شاحن الموبايل؟ |نصائح مهمة

طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل
طرق لتجنّب حدوث حرائق بسبب شاحن الموبايل

الجيش الثالث الميداني يستقبل شيوخ وعواقل السويس وجنوب سيناء تعزيزاً لأواصر الترابط مع المجتمع

قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء
قيادة الجيش الثالث الميداني تستقبل عددا من شيوخ وعواقل القبائل وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظتي السويس وجنوب سيناء

فيديو

بوستر أغنية حبيت لمصطفي قمر

مصطفى قمر يطرح أغنية حبيت من ألبومه الجديد بتوقيع عمرو مصطفى

إليسا

بعد طرح أغنية متخذلنيش.. إليسا تتصدر التريند

سارة سليم سحاب

بعد طرح إحساس مختلف.. سارة سحاب: حريصة على الظهور بشكل يليق بإسم والدي

المتهمين

الأمن يضبط سيدة تعدت على أخرى بإشارات خادشة للحياء بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد