رفعت فياض: تدريس علم المصريات للأطفال يبدأ العام المقبل

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير جريدة "أخبار اليوم" والخبير التعليمي، إن الوقت قد حان لتدريس علم المصريات للأطفال في المدارس، مؤكدًا أن هذا التوجه سيبدأ رسميًا من العام الدراسي المقبل، من الصف الأول الابتدائي، من خلال جرعات معرفية تتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، بهدف ترسيخ فهم تدريجي لتاريخ مصر القديم والوسيط والحديث.

تاريخ مصر القديم

وأضاف فياض، خلال مداخلة ببرنامج "نانسا" على قناة “المحور” تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن هذا التوجه يأتي في سياق أوسع لتطوير المناهج التعليمية، مشيرًا إلى أن مادة التاريخ المصري أصبحت هذا العام مادة إجبارية لأول مرة في شهادة البكالوريا الدولية، التي باتت بديلًا متصاعدًا عن الثانوية العامة التقليدية، خاصة بعد أن اختارها نحو 88% من طلاب الشهادة الإعدادية.

وأوضح أن شهادة البكالوريا تتضمن أربعة مسارات رئيسية: الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحاسب، الأعمال والتجارة، والآداب والفنون، ويشترك جميع الطلاب في دراسة ثلاث مواد إجبارية هي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية الأولى، والتاريخ، ما يعزز من فرص غرس الهوية الثقافية والتاريخية لدى الطلاب منذ الصف الأول الثانوي.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأشار فياض إلى أن افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة دولة واحدة، شكّل لحظة فارقة في الوعي العالمي بتاريخ مصر، وهو ما سيُترجم إلى اهتمام أكبر بتطوير المناهج التعليمية، بدءًا من العام المقبل، لتتناسب مع طبيعة كل مرحلة عمرية، بهدف تمكين الأجيال الجديدة من الإلمام العميق بتاريخ وطنهم.