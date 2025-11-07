قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبار الوادي الجديد| المحافظ يوافق على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية.. والجامعة تنفذ حملة للتبرع بالدم

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يوافق على جدولة المديونيات المستحقة علي المشروعات الزراعية

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

الموافقة على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية

وتم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات منها: حصر أراضي المتخللات والخفية بالقرى وطرحها للإيجار على أن تكون الأولوية لأصحاب الأراضي المجاورة، استكمال مراجعة موقف التزام المستفيدين من مبادرة النخيل بالمراكز، وإلغاء مزايا المبادرة لغير الملتزمين بشروط التعاقد ونوع الزراعات، استغلال الأراضي غير الصالحة للزراعة بنطاق العيون السطحية المطموسة في مشروعات النفع العام.

كما قرر الموافقة على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية التي تم سحبها لعدم الجدية في السداد وذلك للمساحة المنزرعة، وإعادة طرح المساحات الفضاء بالسعر الحالي للفدان.

جامعة الوادي الجديد تنفذ حملة للتبرع بالدم

نفذت جامعة الوادي الجديد حملة للتبرع بالدم داخل الحرم الجامعي، حيث تم تنفيذ الحملة داخل كليتي علوم الرياضة والطب البيطري وجار التنسيق لتنفيذ الحملة في باقي كليات وقطاعات الجامعة.

حملات للتبرع بالدم بكليات جامعة الوادي الجديد

وأكدت الجامعة في بيان لها، ضرورة المشاركة في هذا العمل الخيري، الذي يعكس دور الجامعة تجاه المجتمع مؤكدة أنه كان هناك توافد كبير وملحوظ من طلاب الكليات للمشاركة فى التبرع بالدم لإنقاذ المرضى المحتاجين الي قطرات الدم بمختلف احتياجاتهم.

وأضاف أحمد شعراوى مسئول العلاقات العامة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالمحافظة أن المركز يوفر جميع الإمكانيات للجهات المشاركة فى الحملات من طواقم الأطباء والتمريض والمسجلين بجانب الأدوات المعقمة والأجهزة المستخدمة على درجة كبيرة من التعقيم والجودة وذلك للوصول إلى قطرة دم نظيفة وصالحة وتوفير جميع العوامل التى تساعد فى وصول أكياس الدم إلى المركز فى صورة جيدة.

كلية التربية بالوادى الجديد: تعزيز دور الإرشاد الأكاديمي كأداة رئيسية لمتابعة الطلاب الجامعيين

نظمت كلية التربية بـ جامعة الوادي الجديد لقاءً بعنوان "الإرشاد الأكاديمي ودور المرشد الأكاديمي"، استهدف أعضاء هيئة التدريس ( المرشدين الاكاديميين) تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور نجوى واعر عميد كلية التربية وحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

- دعم دور المرشد الأكاديمي فى التواصل مع الطلاب

وتناول اللقاء الدور المحوري للمرشد الأكاديمي في دعم الطلاب وتذليل العقبات التي تواجههم، ومساعدتهم على تحقيق النجاح والتفوق، إضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التواصل بين الطلاب والمرشدين عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للكلية، ومتابعة الطلاب ذوي الأداء المتعثر من خلال خطط عملية لتحسين مستواهم الأكاديمي وضمان الاستفادة المثلى من منظومة الإرشاد الأكاديمي. 


وأكدت الدكتورة نجوى واعر في كلمتها الافتتاحية على أهمية الإرشاد الأكاديمي باعتباره أداة رئيسية لمتابعة الطلاب وتوجيههم ومساعدتهم على تجاوز التحديات خلال مسيرتهم الجامعية، مشددة على أن تحقيق التميز يتطلب تكامل الجهود بين الإدارة وأعضاء هيئة التدريس لإعداد خريج قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل. 

وأكدت عميدة الكلية على ضرورة تفعيل دور وحدة الإرشاد الأكاديمي بالكلية، مشيرة إلى أن اللقاء يهدف إلى التعرف على أحدث أساليب الإرشاد الأكاديمي، وتنمية مهارات الطلاب في التسجيل الإلكتروني بما يتماشى مع التطورات الرقمية ويسهم في رفع الكفاءة الأكاديمية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد فعاليات

