إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

القومي للإعاقة يطلق غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات النواب

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
أمل مجدى

أطلق المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مساء اليوم، غرفة عملياته، لمتابعة تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب 2025 بالخارج، التي تُجرى على مدار يومي 7 و 8 نوفمبر الجاري، يأتي ذلك في إطار اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة رقم (5) من قانون إنشاءه رقم (11) لسنة 2019، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل حماية وتعزيز حقوقهم.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة بإيجابية في إنتخابات مجلس النواب، لافته أنهم كتلة تصويتية لا يُستهان بها، لافته أن المجلس اتخذ العديد من الإجراءات التنفيذية، التي تضمن نزاهة ممارسة هذا الحق، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

أوضحت كريم في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس كثف جهوده خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من الورش التدريبية والندوات ضمن مبادرته "صوتك حقك"، التي تستهدف رفع وعي الأشهاص ذوي الإعاقة بأهمية الإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات النيابية، لما يمثله هذا الحق الدستوري من أهمية كبيرة في رسم خارطة حياتهم ، لافته أن المجلس أجرى تدريبًا لمتابعيه المنتشرين في مختلف محافظات الجمهورية، حول كيفية متابعة تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بتيسيرات الإتاحة، الواجب توافرها داخل مقار اللجان الإنتخابية، وكذلك آليات التواصل مع المحلس، وكيفية ملئ استمارة المتابعة، التي أعدها المجلس، لرصد التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تذليلها فورًا من خلال التعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للإنتخابات، وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

أضافت أن هذا التدريب يعكس حرص المجلس على متابعة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، ورصد التحديات التي تواجههم، ورفع وعيهم من خلال سفراءه المنتشرين في المحافظات المختلفة.

تابعت كما يقوم المجلس بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لتذليل التحديات، التي يتم رصدها أثناء إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة بأصواتهم، والعمل على حلها فورًا، لضمان المناخ المناسبة لهم أثناء عملية التصويت، مشيرة أن المجلس شريك أصيل في الحملة القومية "شارك.. الكلمة كلمتك"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة، التي تستهدف رفع وعي الشباب بأهمية المشاركة في الإنتخابات النيابية، وتعمل هذه الحملة على تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن فئاتها المستهدفة.

جدير بالذكر أن المجلس تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في لأول مرة فى انتخابات مجلس الشيوخ في تخصيص لوحات استرشادية بطريقة بريل ولغة الإشارة للناخبين من ذوي الإعاقة البصرية والسمعية، تتضمن خطوات إبداء الرأي، وإجراءات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة 2025، بالإضافة إلى توضيح العدد المطلوب اختياره من قبل الناخبين من ذوي الإعاقة السمعية لكل دائرة انتخابية باستخدام لغة الإشارة في الصفحة الخلفية لبطاقة الاقتراع.

كما تعاون المجلس مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في إنتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في تنفيذ العديد من تسهيلات وتيسيرات المشاركة السياسية، منها إصدار بطاقة الاقتراع ببرايل لأول مرة، وتوفير لجان إنتخابية في الدور الأرضي لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الإنتخابات، واختيار مرشحهم بسهولة وسرية تامة، كما ساهم بعدد من المتابعين لرصد أي تحديات تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المعنية للعمل على حلها فورًا، وذلك بعد إتمام تدريبهم وتأهيلهم من ممارسة هذا العمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

