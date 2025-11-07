قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. يوم يحمل مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
بإجماع مجلس الإدارة.. كهرباء الإسماعيلية يجدد الثقة في رضا شحاتة

رضا شحاته
رضا شحاته
رباب الهواري

أكد شريف عابدين، المشرف العام على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، استمرار المدير الفني رضا شحاتة في منصبه، مشيرًا إلى أن إدارة النادي جددت الثقة فيه خلال اجتماعها الأخير.

ثقة كاملة في الجهاز الفني

وقال عابدين في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إن مجلس إدارة النادي لديه قناعة كبيرة بقدرات المدرب رضا شحاتة، موضحًا أن الجميع داخل النادي يدعم الجهاز الفني بشكل كامل لمواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

قرار جماعي من مجلس الإدارة

وأوضح المشرف على الكرة، أن قرار تجديد الثقة في المدير الفني جاء بإجماع من مجلس الإدارة بعد تقييم شامل لأداء الفريق خلال الجولات الماضية، مؤكدًا أن شحاتة يحظى بتقدير واحترام كبيرين داخل النادي لما يقدمه من جهد والتزام.

الأداء مطمئن رغم النتائج

وتحدث عابدين عن وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري، قائلًا إن النتائج لا تعكس الأداء الحقيقي داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق يقدم مستويات جيدة في أغلب المباريات، لكن غياب التوفيق في بعض اللحظات كان السبب في ضياع النقاط. وأضاف: “كرة القدم لا تخلو من التحديات، أحيانًا تحالفك النتائج وأحيانًا لا، ولكن المهم أن الأداء في تطور مستمر”.

تدعيمات قوية في يناير المقبل

واختتم شريف عابدين تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي تستعد لإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، لتدعيم صفوف الفريق وسد الاحتياجات الفنية التي حددها الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة، مشددًا على أن الهدف هو تحسين ترتيب الفريق وتحقيق طموحات الجماهير في البقاء بمراكز متقدمة بالدوري


 

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد