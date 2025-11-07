بإجماع مجلس الإدارة.. كهرباء الإسماعيلية يجدد الثقة في رضا شحاتة

أكد شريف عابدين، المشرف العام على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية، استمرار المدير الفني رضا شحاتة في منصبه، مشيرًا إلى أن إدارة النادي جددت الثقة فيه خلال اجتماعها الأخير.

ثقة كاملة في الجهاز الفني

وقال عابدين في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، إن مجلس إدارة النادي لديه قناعة كبيرة بقدرات المدرب رضا شحاتة، موضحًا أن الجميع داخل النادي يدعم الجهاز الفني بشكل كامل لمواصلة العمل وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

قرار جماعي من مجلس الإدارة

وأوضح المشرف على الكرة، أن قرار تجديد الثقة في المدير الفني جاء بإجماع من مجلس الإدارة بعد تقييم شامل لأداء الفريق خلال الجولات الماضية، مؤكدًا أن شحاتة يحظى بتقدير واحترام كبيرين داخل النادي لما يقدمه من جهد والتزام.

الأداء مطمئن رغم النتائج

وتحدث عابدين عن وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري، قائلًا إن النتائج لا تعكس الأداء الحقيقي داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الفريق يقدم مستويات جيدة في أغلب المباريات، لكن غياب التوفيق في بعض اللحظات كان السبب في ضياع النقاط. وأضاف: “كرة القدم لا تخلو من التحديات، أحيانًا تحالفك النتائج وأحيانًا لا، ولكن المهم أن الأداء في تطور مستمر”.

تدعيمات قوية في يناير المقبل

واختتم شريف عابدين تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي تستعد لإبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، لتدعيم صفوف الفريق وسد الاحتياجات الفنية التي حددها الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة، مشددًا على أن الهدف هو تحسين ترتيب الفريق وتحقيق طموحات الجماهير في البقاء بمراكز متقدمة بالدوري



