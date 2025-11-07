حماس:طوفان الأقصى كان رداً على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد

أكد رئيس حركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة خليل الحية أن "طوفان الأقصى" كان رداً على محاولات طمس القضية الفلسطينية وبناء شرق أوسط جديد.

وقال خليل الحية في المؤتمر القومي العربي الرابع والثلاثين في بيروت : غزة جريحة اليوم ولكنها عظيمة وهي تناديكم لنواصل الطريق معاً نحو تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة.

وأضاف الحية: ستبقى فلسطين كما بقيت غزّة على الرغم من العدوان ببحرها ورجالها ونسائها وأطفالها وسيزول الظلم.

وتابع الحية: سطّر السابع من أكتوبر ملحمة بطولية داخل فلسطين وعلى حدودها عندما اشتركت الأمّة كل بما يستطيع في نصرتنا

وأتم الحية قائلا : وضعنا الطوفان أمام واجب كبير لوضع الخطط ومراكمة القدرات للسير نحو تحرير فلسطين.