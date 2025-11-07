اكتشاف رواسب غاز جديدة في الشارقة بحقل هديبة

أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بالإمارات العربية المتحدة اكتشاف رواسب غاز جديدة في الشارقة في حقل هديبة لمكثفات الغاز.

وفي وقت سابق ؛ أعلنت الإمارات عن “اكتشاف جديد للغاز في حقل “هديبة”، بإمارة الشارقة، وبكميات اقتصادية “مبشرة”.

وذكر مجلس النفط بحكومة الشارقة، أنه “تم اكتشاف الحقل الجديد، بعد أن قامت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية “سنوك”، بحفر بئر في الأشهر الماضية، وسيتم اختبار البئر في الفترة المقبلة، لتأكيد الكميات والاحتياطي المحتمل من الحقل لتطويره”.

يشار إلى أن حقل “هديبة”، هو خامس حقل بري في الشارقة، ليضاف إلى حقول الصجعة وكهيف وحقل محاني ومويعيد.