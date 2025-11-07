نواف سلام: نحن في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي تشمل جنوب الليطاني

أكد ‌‏رئيس وزراء لبنان نواف سلام أن حكومته تعمل على إصلاح القطاع المصرفي لاستقطاب الاستثمار ، مؤكدا على ضرورة العمل على حصرية السلاح بيد الدولة وحدها.

وقال ‌‏رئيس وزراء لبنان في تصريحات له: نطالب بدعم سياسي عربي دولي لانسحاب إسرائيلي كامل ووقف العدوان ولم نطلق وعودا فارغة بل أقرناها بأفعال.

وتابع ‌‏سلام: تنفيذ وعودنا سيأخذ وقتا،

قرار الحرب والسلم بيد الحكومة وليس بيد أحد آخر .

وزاد ‌‏رئيس الوزراء اللبناني: لبنان عاد إلى الحضن العربي وأزلنا الشوائب التي كانت في ملف اللاجئين السوريين.

وختم ‌‏رئيس وزراء لبنان نواف سلام: الدولة استعادت قرار الحرب والسلم.. التصعيد الإسرائيلي خطير ونسعى للحصول على دعم عربي ودولي لوقف الاعتداءات، ونحن في المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح التي تشمل جنوب الليطاني.

