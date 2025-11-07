وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية

تستعد قرية فيشا الصغري التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية لتشييع جثمان المهندس عاطف شفيق عبدالحميد عباس.

جاء ذلك عقب وفاته أثناء صلاة الفجر بأحد المساجد في القاهرة.

وتستعد قرية فيشا الصغري لتشييع جثمانه عقب صلاة العصر وسط حالة من الحزن بين الجميع.

واكد أهالي القرية ان الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع من أبناء القرية.

وانتشرت عبارات النعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث نعاه شقيقه خالد عباس قائلا " ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وأنا على فراقك لمحزونون ولا نقول الا ما يرضى الله انا لله وانا اليه راجعون

بمزيد من الحزن والأسى انعى وفاة اخى الكبير الغالى المهندس عاطف شفيق عباس

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك والهمنا الصبر والسلوان".