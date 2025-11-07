قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية

وفاة مهندس في المنوفية
وفاة مهندس في المنوفية
مروة فاضل

تستعد قرية فيشا الصغري التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية لتشييع جثمان  المهندس عاطف شفيق عبدالحميد عباس. 

جاء ذلك عقب وفاته أثناء صلاة الفجر بأحد المساجد في القاهرة. 

وتستعد قرية فيشا الصغري لتشييع جثمانه عقب صلاة العصر وسط حالة من الحزن بين الجميع. 

واكد أهالي القرية ان الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع من أبناء القرية.

وانتشرت عبارات النعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث نعاه شقيقه خالد عباس قائلا " ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وأنا على فراقك لمحزونون ولا نقول الا ما يرضى الله انا لله وانا اليه راجعون

 بمزيد من الحزن والأسى انعى وفاة اخى الكبير الغالى المهندس عاطف شفيق عباس 

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك والهمنا الصبر والسلوان". 

محافظة المنوفية المنوفية الباجور اخبار محافظة المنوفية وفاة مهندس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

ترشيحاتنا

تذاكر السفر

إياتا يبحث عن حلول لتبسيط إدارة الرسوم والضرائب على تذاكر السفر

الدكتورة مروة عبد اللطيف

الدكتورة مروة عبد اللطيف مديرا لبرنامج العمران المتكامل بـ هندسة عين شمس

جانب من الاختبارات

العمل تواصل اختبارات المتقدمين على مهن الكهرباء والميكانيكا والتبريد والتكييف بلبنان

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد