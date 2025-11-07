سحل سيدة في معركة بسوق الخضار بأكتوبر.. والأمن يتحرك

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة، مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حول مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسوق الخضار بمدينة 6 أكتوبر

وذكر بعض متداولي الفيديو ان المشاجرة بين صاحب محل فراخ وآخرين، ما أسفر عن إصابة والدة صاحب المحل بتهشم في الجمجمة، جراء التعدي عليها بأسلحة بيضاء وشوم.



ورصد مقطع الفيديو، اعتداء عدد من الأشخاص على صاحب محل دواجن ووالدته باستخدام أسلحة بيضاء من بينها سنجة وشوم، وخلال محاولة الأهالي التدخل لفض الاشتباك، تعرضوا للتهديد والاعتداء، الأمر الذي منعهم من التدخل لفض الشجار.

تم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى 6 أكتوبر العام لتلقي الإسعافات اللازمة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.