وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ كفر الشيخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي| صور

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، ضمن احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي في الذكرى الـ69 لانتصارات معركة البرلس البحرية المجيدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، والشخصيات العامة.

وألقى الشيخ الدكتور عبد الحي سرحان، الخطيب بالأوقاف، خطبة الجمعة، التي تناولت موضوع إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من المخاطر النفسية والاجتماعية الناتجة عن الإفراط في استخدام السوشيال ميديا، موضحًا سبل مواجهة هذا الإدمان والحفاظ على نمو الأطفال بشكل صحي وسليم، بما يضمن توازنهم النفسي والاجتماعي.

أوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مشاركة الوزارة في احتفالات كفرالشيخ بالعيد القومي تأتي تقديرًا لتاريخها الوطني العريق ولدورها في دعم التنمية والتنوير، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي المستنير، بما يعزز قيم الوسطية والانتماء الوطني.

أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا أن ذكرى معركة البرلس تمثل نموذجًا مضيئًا في سجل البطولات المصرية، وتجسد تلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن، داعيًا الله أن يديم على مصر الأمن والاستقرار والرخاء.

أكد محافظ كفر الشيخ أن احتفال المحافظة بعيدها القومي بمشاركة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يعكس مكانة كفر الشيخ التاريخية والدينية، ويجسد أسمى معاني الانتماء والفخر بتاريخها الوطني العريق، واعتزاز أبنائها بقيم الولاء والانتماء.

وأشار إلى أن المحافظة تشهد خلال هذه المناسبة سلسلة من الفعاليات التي تبرز جهود الدولة في دعم التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.