قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد
تفاصيل قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن الشرع قبيل لقاء ترامب
قمة بنكهة مصرية.. صلاح ومرموش يتصارعان على صدارة البريميرليج
الحكومة البريطانية ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع
رد ساخر من خالد الغندور على جمهور الأهلي بشأن ركلات ترجيح بيراميدز
ما هو الصمت الدعائي؟.. هل توجد محظورات للدعاية الانتخابية؟| إنفوجراف
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
القوات المسلحة العراقية: اللقاءات مع الجانب الأمريكي تستهدف تعزيز قدرات وجاهزية قوات الأمن
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7-11-2025
المشاط: مصر والجزائر يتشاركان في تنمية العلاقات الاقتصادية
وفاة مهندس اثناء اداءه صلاة الفجر وتشييع جثمانه في المنوفية
محمد رمضان يحمل نعش والده خلال تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الأوقاف والمفتي ومحافظ كفر الشيخ يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الدسوقي| صور

المفتي ووزير الأوقاف ومحافظ كفر الشيخ
المفتي ووزير الأوقاف ومحافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

أدى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، صلاة الجمعة بمسجد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، ضمن احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومي في الذكرى الـ69 لانتصارات معركة البرلس البحرية المجيدة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية، والشخصيات العامة.

وألقى الشيخ الدكتور عبد الحي سرحان، الخطيب بالأوقاف، خطبة الجمعة، التي تناولت موضوع إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من المخاطر النفسية والاجتماعية الناتجة عن الإفراط في استخدام السوشيال ميديا، موضحًا سبل مواجهة هذا الإدمان والحفاظ على نمو الأطفال بشكل صحي وسليم، بما يضمن توازنهم النفسي والاجتماعي.

أوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن مشاركة الوزارة في احتفالات كفرالشيخ بالعيد القومي تأتي تقديرًا لتاريخها الوطني العريق ولدورها في دعم التنمية والتنوير، مشيرًا إلى استمرار جهود الوزارة في تجديد الخطاب الديني وبناء الوعي المستنير، بما يعزز قيم الوسطية والانتماء الوطني.

أعرب الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، مؤكدًا أن ذكرى معركة البرلس تمثل نموذجًا مضيئًا في سجل البطولات المصرية، وتجسد تلاحم الشعب والجيش في الدفاع عن الوطن، داعيًا الله أن يديم على مصر الأمن والاستقرار والرخاء.

أكد محافظ كفر الشيخ أن احتفال المحافظة بعيدها القومي بمشاركة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يعكس مكانة كفر الشيخ التاريخية والدينية، ويجسد أسمى معاني الانتماء والفخر بتاريخها الوطني العريق، واعتزاز أبنائها بقيم الولاء والانتماء.

 وأشار إلى أن المحافظة تشهد خلال هذه المناسبة سلسلة من الفعاليات التي تبرز جهود الدولة في دعم التنمية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ دسوق مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي الأوقاف مفتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

560 جنيها نزولًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

حادث اسماعيل الليثي

العربية اتعجنت.. أول صورة لسيارة إسماعيل الليثي بعد الحادث

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

إصابة الفنان إسماعيل الليثي

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي وفرفته في حادث تصادم بالمنيا.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

محمد رمضان

رقم واحد يا أنصاص.. أول رد من محمد رمضان على حكم حبسه عامين

ترشيحاتنا

محمد رمضان

تصالح مع وزارة الثقافة.. كواليس محاكمة محمد رمضان قبل حبسه عامين

ارشيفية

جريمة قابيل وهابيل .. التحريات تكشف لغز مقتل شاب في التبين

حبس

بياخد فلوس من قائدي السيارات.. قرار من النيابة بشأن سايس بالعجوزة

بالصور

هوندا تستبدل مشروع السيارات الكهربائية بمحرك V6 هجين

هوندا
هوندا
هوندا

رينو تنافس فولكس فاجن بسيارة توينجو بعيون الخنفساء

رينو توينجو
رينو توينجو
رينو توينجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد