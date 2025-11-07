الشرقية : ندوات إرشادية لنشر الوعي بمخاطر المخلفات الإلكترونية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية التخلص السليم والآمن من المخلفات بمختلف أنواعها لما لها من تأثيرات سلبية على البيئة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لوضع استراتيجيات فعّالة للحد من التلوث وتعزيز الوعي البيئي، بما يسهم في تحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.

اضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام المديرية بعقد ندوة إرشادية بعنوان "المخلفات الإلكترونية وتأثيرها على البيئة"، بالتنسيق مع الدكتور مجدي الحصري رئيس فرع شؤون البيئة بالمحافظة، وبحضور سمر طلعت أحمد أخصائي توعية بجهاز شؤون البيئة بالمحافظة مشيرا إلي أن الندوة تناولت الحديث عن أنواع المخلفات التي تضر بالبيئة، والتي تنقسم إلى أربع فئات رئيسية عبارة عن المخلفات الصلبة مثل الأوراق وعبوات الكانز والألعاب البلاستيكية والمخلفات العضوية مثل بقايا الطعام والمخلفات الطبية الخطرة الناتجة عن مخرجات المستشفيات والمخلفات الإلكترونية الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

واشار وكيل وزارة الزراعة الي أن الندوة ركزت على أهمية التخلص الآمن من المخلفات ودور وزارة البيئة في إدارة المخلفات الإلكترونية من خلال إطلاق تطبيق (E-Tadweer) لتيسير عملية جمعها والتعامل معها بشكل آمن، فضلًا عن توضيح دور الأفراد والمجتمع المدني في تقليل حجم هذه المخلفات وحماية البيئة من أضرارها.

واختتمت الندوة فعالياتها بفتح باب المناقشة والرد على استفسارات وأسئلة الحضور حول سبل التعامل السليم مع المخلفات الإلكترونية، تعزيزًا لثقافة الوعي البيئي داخل المجتمع.