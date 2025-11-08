ندوة بخدمة اجتماعية حلوان لتعريف الطلاب بطرق التعامل مع الأزمات والكوارث

فى إطار اهتمام جامعة حلوان ببناء قدرات طلابها وتأهيلهم لمواجهة التحديات المجتمعية، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية ندوة توعوية بعنوان " إدارة الازمات والكوارث" وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد حاضر في الندوة كلاً من الدكتور زغلول حسنين عميد الكلية، والدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية، والدكتور عطاء خميس المدرس بكلية علوم الرياضة - جامعة بنها والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد كبير من الطلاب.

وتناولت الندوة عِدة محاور منها تعريف الطلاب بمفهوم الأزمات والمشكلات والكوارث وأنواعها ، وآليات التعامل معها، بالإضافة إلى أساليب وطرق حل المشكلات واتخاذ القرارات السليمة .

وعلى هامش الندوة تم تكريم الدكتور عطاء خميس وتسليمه شهادة تقدير تقديراً لجهوده المستمرة وتعاونه الدائم مع الكلية فى توعية الطلاب من خلال المؤتمرات والندوات التى تُعقد بشكل دورى .

وتحرص كلية الخدمة الاجتماعية على تنظيم الندوات ذات الآثر الإيجابى سواء على الطلاب أو المجتمع، وخاصة التى تعمل على تعزيز مهارات وقدرات التفكير والتحليل لدى الطلاب وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة، والتى تُسهم بدورها فى إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة بفاعلية فى حل المشكلات المجتمعية.