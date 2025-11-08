قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل
طيران الاحتلال يشن غارات جوية على شر خان يونس جنوب غزة
وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض
10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز
محمد رضوان يكشف تفاصيل دوره الشرير في مسلسل شاهد قبل الحذف
أسرار استجابة الدعاء.. علي جمعة يوضح 4 أسباب لقبوله بسرعة
أول تعليق أمريكي علي إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بإتجاه جارتها الجنوبية
حسين فهمي: تعاون بين مهرجان القاهرة السينمائي ومؤسسات صينية كبرى.. فيديو
علي الدين هلال: المصريون يفتخرون بملابسهم التقليدية وتاريخهم الحضاري
المعلقون على مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025
الزمالك يحسم الجدل حول مصير الجهاز الفني قبل السوبر المصري
أسما شريف منير تشارك جمهورها صورة بالحجاب: أنا في عالم تاني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ندوة بخدمة اجتماعية حلوان لتعريف الطلاب بطرق التعامل مع الأزمات والكوارث

جامعة حلوان
جامعة حلوان
حسام الفقي

فى إطار اهتمام جامعة حلوان ببناء قدرات طلابها وتأهيلهم لمواجهة التحديات المجتمعية، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية ندوة توعوية بعنوان " إدارة الازمات والكوارث" وذلك  تحت رعاية الدكتور السيد  قنديل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد حاضر في الندوة كلاً من الدكتور زغلول حسنين  عميد الكلية، والدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية، والدكتور عطاء خميس المدرس بكلية علوم الرياضة - جامعة بنها والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور عدد كبير من الطلاب.

وتناولت الندوة عِدة محاور منها تعريف الطلاب بمفهوم الأزمات والمشكلات والكوارث وأنواعها ، وآليات التعامل معها، بالإضافة إلى أساليب وطرق حل المشكلات واتخاذ القرارات السليمة .

وعلى هامش الندوة تم تكريم الدكتور عطاء خميس وتسليمه شهادة تقدير تقديراً لجهوده  المستمرة وتعاونه الدائم مع الكلية فى توعية الطلاب من خلال المؤتمرات والندوات التى تُعقد بشكل دورى .

وتحرص كلية الخدمة الاجتماعية على تنظيم الندوات ذات الآثر الإيجابى سواء على الطلاب أو المجتمع، وخاصة التى تعمل على تعزيز مهارات وقدرات التفكير والتحليل لدى الطلاب وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة، والتى تُسهم بدورها فى إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على المشاركة بفاعلية فى حل المشكلات المجتمعية.

جامعة حلوان كلية الخدمة الاجتماعية الخدمة الاجتماعية إدارة الازمات والكوارث خدمة المجتمع وتنمية البيئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

الثقافة تنظم محاضرات عن الاستدامة والتراث وورشا فنية للأطفال ضمن مبادرة العمر لينا

فعاليات ثقافية وفنية

عن "ذاكرة عمارة وعمران القاهرة" د. سهير حواس في استضافة صالون نفرتيتي الثقافي

فتاوى

فتاوى| كيف تحصد ثواب قيام الليل في دقيقة؟ لا تترك هاتين الآيتين ليلا.. ماذا يحدث في قبر الميت بعد الدفن؟ خطيب المسجد النبوي يحذر العاصين.. سورة الكهف.. اعرف سبب قراءتها يوم الجمعة

بالصور

10 فوائد صحية لا تعرفينها عن الجنزبيل في الطعام.. نضارة البشرة وسلامة القلب الأبرز

الجنزبيل
الجنزبيل
الجنزبيل

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات
برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات
برج الثور حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 .. أظهر حبك بالأفعال وليس بالكلمات

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد