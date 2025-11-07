بعد أنياء وجود تعديل وزاري مع البرلمان القادم.. ماذا يقول الدستور والقانون؟

تداولت في الآونة الأخيرة أنباء عن تعديل وزاري بالتزامن مع الفصل التشريغي الثالث لـ مجلس النواب، حيث كشف النائب مصطفى بكري عن أنه يتوقع وجود حكومة جديدة، بعد الانتخابات، وأن تلك الحكومة ستكون بدون الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أنه لا يوجد لديه معلومة بخصوص تشكيل الحكومة وتغيير الدكتور مدبولي، لكن هذا مجرد توقع.

ولفت إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي قدم الكثير خلال الـ 8 سنوات الماضية، وأن مدبولي يتميز بالكثير من الأشياء الخبرات، وقد ينتقل لأي مكان آخر للاستفادة من خبرته.

إجراءات التعديل الوزاري

طبقا لنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده.

وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.

وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، د

ويجري التصويت على التعديل الوزاري ككل وليس على كل وزير على حدة، وبعدها يتم إخطار رئيس الجمهورية بنتيجة التصويت لاتخاذ اللازم.

انتخابات مجلس النواب

تبدأ عملية التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025.

تتوقف الدعاية الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الأولى، الخميس المقبل 6 نوفمبر 2025، ويبدأ فترة الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، في الساعة 12 بالتوقف المحلي لكل دولة.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.