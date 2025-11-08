اخبار الوادي الجديد | تحصين 35 ألف رأس ماشية.. واستقرار أسعار السلع الغذائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

جهود متواصلة لحماية الثروة الحيوانية..

تحصين أكثر من 35 ألف رأس ضمن الحملة القومية الثالثة بالوادي الجديد

تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف جهود حماية الثروة الحيوانية وصون الأمن الغذائي، تواصل مديرية الطب البيطري بالمحافظة فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث تم تحصين نحو 35,995 رأسًا من الماشية منذ انطلاقها، ضمن خطة شاملة تستهدف تغطية جميع القرى والمراكز.

وتواكب الحملة جهود توعوية مكثفة، شملت عقد 16 ندوة إرشادية وتثقيفية لرفع وعي المربين بخطورة الأمراض الوبائية على القطيع وما تسببه من خسائر اقتصادية.

وتُهيب مديرية الطب البيطري بجميع المربين وأصحاب الماشية المبادرة بتقديم حيواناتهم للجان التحصين المنتشرة والتعاون الكامل مع الفرق البيطرية؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية ودعمًا لأمن الغذاء بالمحافظة.

📞 للاستفسار والتواصل:

01101088782 – 01005476204

أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد



شهدت الأسواق الرئيسية في محافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة ، حالة من الهدوء النسبي واستقرار الأسعار في مختلف السلع الغذائية، مع تزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع.

ويرجع هذا الاستقرار إلى جهود الأجهزة التنفيذية والتموينية في متابعة حركة البيع والشراء بشكل مستمر، وضمان توافر المنتجات الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، دون تسجيل أي زيادات تُذكر في الأسعار خلال الأيام الماضية، بفضل التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة التموين لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية للأهالي في مختلف المراكز والقرى.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

سجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 290 و330 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 75 و80 جنيهًا للكيلوجرام، وسط استقرار في الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج المحلي وتنوع المنافذ التي توفر اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية.

أسعار الزيوت والسمن

بلغ سعر زجاجة الزيت سعة لتر نحو 55 جنيهًا، وسعر السمن كيلو واحد 65 جنيهًا، بينما سجل السمن عبوة 2 كجم 130 جنيهًا، مع توافر كميات كبيرة في المجمعات التموينية.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

سجل كيلو السكر 32 جنيهًا، والمكرونة عبوة 400 جرام 13 جنيهًا، والفول البلدي 30 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغت شكارة الأرز وزن 10 كجم 245 جنيهًا، ولفة الأرز (10 أكياس) 240 جنيهًا، في حين سجلت شكارة الشعرية 190 جنيهًا، وكيلو الدقيق 23 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان والمشروبات

تراوح سعر الجبن الأبيض بين 70 و80 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل النصف كيلوجرام 45 جنيهًا، كما بلغ سعر الشاي العبوة الكبيرة 50 جنيهًا، وكرتونة البيض 155 جنيهًا.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التموينية والمعارض الدورية في المدن والقرى، إلى جانب دعم التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لتأمين المعروض من الخضر والفاكهة.

ويسهم هذا التنسيق في تحقيق توازن السوق واستقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الواحات.

أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد اليوم الجمعة

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الجمعة حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الأسماك الطازجة بمختلف أنواعها، وسط زيادة في كميات المعروض داخل الأسواق وتوافر الأصناف المحلية والمستوردة، مما أدى إلى تراجع طفيف في الأسعار مقارنة بالفترة الماضية.

ويأتي ذلك في ظل جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، التي تتابع بصفة مستمرة حركة الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية، وتقديم بدائل بروتينية متنوعة للمواطنين بأسعار مناسبة. كما ساهمت زيادة الإنتاج المحلي من مزارع الاستزراع السمكي في تحقيق وفرة واضحة بالأسواق، خاصة الأسماك البلطي القادمة من مفيض باريس وعدد من المزارع الجديدة بالمراكز المختلفة.

وأكد عدد من التجار والمواطنين خلال جولة ميدانية أن أسعار الأسماك هذا الأسبوع تشهد استقرارًا كبيرًا نتيجة ارتفاع حجم المعروض وتعدد المنافذ الحكومية ومنافذ الجمعيات التعاونية التي تطرح الأسماك الطازجة بشكل دوري بأسعار مخفضة، ضمن المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.



أسعار الأسماك الطازجة اليوم في الوادي الجديد

البلطي من مفيض باريس: 25 جنيهًا للكيلوجرام

البلطي المحلي: 110 جنيهًا للكيلوجرام

المبروك: 100 جنيهًا للكيلوجرام

البياض: من 100 إلى 105 جنيهات للكيلوجرام

المكرونة: من 160 إلى 170 جنيهًا للكيلوجرام

البوري: 170 جنيهًا للكيلوجرام

الجمبري: من 330 إلى 340 جنيهًا للكيلوجرام



ورغم الطبيعة الصحراوية للمحافظة وغياب المسطحات المائية الكبرى، تمكنت مشروعات الاستزراع السمكي الحديثة من ترسيخ مكانة الوادي الجديد كمحافظة منتجة للأسماك، بالاعتماد على الآبار الجوفية ومفيضات السيول لتربية أنواع متعددة من الأسماك في بيئة آمنة ونظيفة.

ويعد مفيض باريس أبرز النماذج الناجحة في هذا المجال، إذ وفر كميات كبيرة من البلطي بأسعار تنافسية مقارنة بالمحافظات الساحلية، ما ساهم في خفض أسعار السوق المحلية وتوفير مصدر بروتيني آمن للأسر. كما تعمل المحافظة على دعم المربين من خلال برامج فنية وبيطرية، وتقديم قروض ميسرة لتوسيع نطاق المزارع الصغيرة في القرى والمناطق الريفية.

ويعتبر قطاع الاستزراع السمكي أحد المحاور الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة، حيث ساعد في تنويع مصادر البروتين الحيواني وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم جهود الدولة في التوسع الزراعي والاقتصادي داخل الواحات، بما يضمن استدامة الإنتاج وتحقيق استقرار دائم في الأسعار.