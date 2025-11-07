ماذا حدث في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج؟ حشود بالسفارات ومدّ فترات التصويت بعدة دول

انطلق تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025 مع الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث كانت سفارة مصر في نيوزيلندا أولى اللجان التي فتحت أبوابها أمام الناخبين، في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت ويلنجتون، الموافق العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، بسبب فارق التوقيت البالغ 11 ساعة.

وبعدها توالى فتح اللجان في مختلف القارات، وصولًا إلى لجنة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد آخر اللجان بدءًا للتصويت وفق فروق التوقيت العالمية. وتجري عملية التصويت يومي الجمعة والسبت داخل 139 سفارة وقنصلية مصرية في 117 دولة، وسط استعدادات مكثفة من الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية بسلاسة.

إقبال كثيف وتنظيم محكم

شهدت العديد من السفارات والقنصليات المصرية إقبالًا لافتًا من أبناء الجاليات المصرية، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في أجواء من الروح الوطنية والانتماء.

ففي القنصلية المصرية بدبي، توافد الناخبون منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط تنظيم دقيق من القنصلية لتسهيل عملية التصويت، وتوفير كافة الخدمات اللازمة للمشاركين.

وفي سلطنة عمان، واصل المصريون في مدينة الباطنة الإدلاء بأصواتهم على مدار اليوم، مؤكدين حرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني.

مشاهد إنسانية في ألمانيا وحشود بالكويت

وفي ألمانيا، شهدت سفارة مصر ببرلين مشاهد مميزة حيث اصطف المواطنون في طوابير أمام السفارة حاملين باقات الورود، في تعبير رمزي عن فرحتهم بالمشاركة في العرس الديمقراطي، مؤكدين أن المشاركة واجب وطني ومسؤولية تجاه مصر.

أما في الكويت، فقد شهدت السفارة المصرية تدفقًا كبيرًا من الناخبين، ما دفع إلى توقع مدّ فترة التصويت لما بعد التاسعة مساءً بتوقيت الكويت، في ظل الحشود الكبيرة أمام مقر السفارة.

تمديد التصويت في الأردن وإقبال في شمال إفريقيا

وفي الأردن، قررت السفارة المصرية مدّ فترة التصويت نتيجة الإقبال الكثيف من الجالية المصرية، مع انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان منذ فتح أبوابها في التاسعة صباحًا.

كما واصل أبناء الجاليات المصرية في تونس والجزائر الإدلاء بأصواتهم، وسط أجواء من الالتزام والانضباط، ما يعكس وعي المصريين بالخارج بأهمية المشاركة السياسية في دعم مؤسسات الدولة.

إغلاق اللجان في الإمارات بانتهاء اليوم الأول

وفي الإمارات العربية المتحدة، أُغلقت صناديق الاقتراع في التاسعة مساءً، بعد يوم شهد انتظامًا كاملًا في سير العملية الانتخابية، وسط إشراف دبلوماسي مكثف وتعاون كبير من المواطنين مع القائمين على العملية الانتخابية.

استمرار التصويت غدًا السبت

ومن المقرر أن يواصل المصريون بالخارج التصويت غدًا السبت، في اليوم الثاني والأخير من الجولة الأولى لمرحلة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب 2025، التي تُعد واحدة من أكبر الاستحقاقات الديمقراطية التي تشهدها البلاد.

وتُجرى الانتخابات على مرحلتين يتنافس فيهما 2598 مرشحًا بالنظام الفردي و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، على أن تُعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر الجاري، بينما تُعقد جولة الإعادة بالخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وبالداخل يومي 3 و4 ديسمبر، على أن تُعلن النتيجة النهائية في 11 ديسمبر المقبل.