مستشارة وزير الثقافة للتراث غير المادي تتحدث عن الجلباب والهوية المصرية

قالت مستشارة وزير الثقافة للتراث غير المادي نهلة إمام، إن الصورة التي انتشرت مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي لرجل وامرأة يرتديان الزي الريفي التقليدي أمام مقتنيات المتحف المصري، قد أثارت جدلاً واسعاً، كما أن التعليق الذي نشرته الأستاذة سمر فرج فوده - ابنة الكاتب الراحل فرج فوده - بشأن عدم تمثيل هذا الزي لهوية المصريين كان مؤلماً بالنسبة لها.

وأضافت إمام، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، : "أدعو الناس إلى احترام ثقافتهم والتراث الذي يمتلكونه، لأننا لا ينبغي أن نهين ما نحترمه ونعرف قيمته. الجلابية، وهي زي الفلاح المصري التقليدي، تعتبر جزءاً أساسياً من هوية الشعب المصري وتاريخهم، وعلينا أن نقدر هذا التراث ونفخر به."

وأوضحت إمام أن "الجلابية قد لا تكون باهظة الثمن، لكن قيمتها تكمن في معناها ودلالتها الثقافية، وليس في قيمتها المادية"، مشيرة إلى أن ثقافة الشعب المصري يجب أن تحظى باحترام في جميع الأماكن، بما في ذلك المتاحف، التي تفتح أبوابها لاستقبال هذه الملابس التقليدية وتعرضها إلى جانب المقتنيات التاريخية.

وأردفت قائلة: "الزي التقليدي ليس مجرد قطعة ملابس، بل هو جزء من تاريخنا وحضارتنا. الفلاح المصري، الذي ارتدى هذا الزي، هو الذي صنع الحضارة التي نحتفل بها اليوم في متاحفنا. نحن مدينون له بتقدير واحترام كبيرين."

وأشارت إمام إلى أن مصر كانت دوماً مصدر الحضارة والثقافة في المنطقة، قائلة: "كيف يمكن لنا أن نهين هذا التراث؟ هذا الزي يعكس تاريخاً طويلاً من العمل والجهد، وهو جزء من ثقافة الشعب المصري يجب أن نفخر به ونحترمه."

وفي ختام حديثها، أوضحت مستشار وزير الثقافة أنه في بعض المتاحف الأوروبية، مثل تلك التي تحتفل بيوم المتاحف العالمي في 18 مايو من كل عام، يتم منح الدخول مجاناً للأشخاص الذين يرتدون الزي التقليدي، في خطوة لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي.