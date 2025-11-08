الناقد خالد عبدالحليم : مصر عاصمة الفن العربي وقبلة الفنانين

قال الناقد الفني خالد محمد عبدالحليم إن مصر دائماً ستظل عاصمة الفن العربى، وقبلة الفنانين العرب من يبحث عن الشهرة والنجومية ويريد أن «يتشاف»، عليه المجىء إلى مصر التى تمنح الشهرة الفنية لكل من يُبدع على أرضها، وهناك مبدعون فى أراضٍ عربية لم نسمع عن فنهم ولم يحظوا بالشهرة، لأنهم ببساطة لم يمروا على أرض مصر يوماً.

وأشار خالد عبدالحليم إلى أن مصر استعادت ريادتها الفنية، بدليل وجود المطربين والعازفين بحفلاتهم فى كثير من الدول، خصوصاً أن الفنان المصرى “ماركة مسجلة” بالإبداع، مستنداً إلى مقولة الكاتب الكبير أحمد بهاء الدين، الذى أشار إلى أن مصر قد لا تنافس من حيث المال والثراء مع الدول الأخرى، ولكن عندما يتعلق الأمر بالفن والثقافة فإن الصفوف الأولى جميعها محجوزة لمصر والمصريين.

واستطرد بقوله: الفن والثقافة تراث عظيم وإرث لا ينضب من مصر، كوكب الشرق أم كلثوم كانت وما زالت مطربة العالم العربى، واستقبال الجمهور للعندليب عبدالحليم حافظ فى حفلاته بالخارج كأنه رئيس جمهورية فى زيارة خارجية، وبالتالى الفن هو القوى الناعمة لمصر، والفنانون والمبدعون هم السفراء لنا فى جميع دول العالم بإبداعهم وفنهم المميز.