جيش الاحتلال يعلن تسلمه جثة رهينة إسرائيلي جديد



تسلمت القوات الإسرائيلية جثة رهينة إسرائيلي جديد من فريق الصليب الأحمر الدولي بحسب ماصرح به جيش الاحتلال الإسرائيلي. .

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، "أن قواته ترافق جثة الرهينة التي تم إرسالها إلى معهد الطب الشرعي لفحصها وتحديد هويتها".

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، تسلم رفات إيتاي تشين، آخر رهينة أمريكي إسرائيلي محتجز في قطاع غزة، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، في أكتوبر الماضي.



واستلمت السلطات الإسرائيلية مساء الجمعة جثمانا لأحد المختطفين من قطاع غزة، بعد أن سلمته حركتا حماس والجهاد الإسلامي عبر الصليب الأحمر الدولي.

كما تم نقل الجثمان إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لتحديد هوية الضحية رسميًا.

وأوضحت المصادر أن المختطفين الستة الذين لا تزال جثثهم محتجزة في غزة هم: درور أور، ران غويلي، ماني غودارد، سونتيسك رينتالك، ليئور رديف، وهدار غولدين. وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيتم الإعلان رسميًا عن هوية الشخص المختطف بعد انتهاء إجراءات التعرف عليه وإبلاغ أسرته.

وأعلنت حركة حماس مساء أمس العثور على الجثة في منطقة خان يونس، فيما أكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أن نقل جميع الرهائن القتلى واجه "صعوبات وتعقيدات كبيرة".

