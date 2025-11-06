إعلام عبري: جثة المختطف التي أُعيدت إلى إسرائيل هي لعامل أجنبي

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن جثة المختطف التي أعيدت إلى إسرائيل الليلة الماضية هي لعامل أجنبي لم يسمح بعد بنشر اسمه.

وقالت القناة ذاتها أن 6 جثث لمختطفين 5 منهم إسرائيليون وواحدة لجنسية أخرى لا تزال محتجزة في قطاع غزة.



وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق انتهاء عملية البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين لليوم الرابع في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بمشاركة وبتنسيق من قبل طواقم من الصليب الأحمر.

وقالت كتائب القسام في بيان لها : العدو راقب استخراج جثث قتلاه عبر مسيرات وأضاف تلك المواقع لبنك أهدافه ثم استهدفها بعد وقف إطلاق النار.

وأضافت القسام : المشاهد التي بثها العدو لعملية استخراج جثة كانت تضليلا من أمن المقاومة انطلى على العدو لتشويه المقاومة.

كما سلمت القسام جثة أسير إسرائيلي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.