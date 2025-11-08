قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هشام نصر عن مباراة القمة: لا تخضع لأي مقاييس

القمة
القمة
باسنتي ناجي

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك مفاجأة بشأن مواجهة القمة بين القلعة البيضاء والحمراء في السوبر النهائي.

وقال هشام نصر ، عبر تصريحات إذاعية: "نهائي بطولة كأس السوبر بين الزمالك والأهلي لا تخضع لأي مقاييس، وعلى مر الزمان تظل مواجهة القمة لها حسابات خاصة لا تخضع لأي قواعد".

وتابع: "هذه النوعية من المباريات مرتبطة بظروف خاصة،  مثل جودة اللاعبين والتوفيق والإصابات والغيابات، ونحن لا نتمنى إلا تحكيمًا عادلًا، و سنسعى بكل قوة لحسم اللقاء لصالحنا".

وأكد المهندس هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، أن البداية التي قدّمها المدير الفني أحمد عبد الرؤوف جاءت أكثر من موفقة، مشيرًا إلى أنه يتمتع بثبات انفعالي ورؤية فنية واضحة انعكست سريعًا على أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر.

وأوضح نصر ، أن الروح القتالية العالية والانضباط التكتيكي كانا العامل الأبرز في الفوز المستحق على بيراميدز، رغم قوة المنافس، مؤكدًا أن تلك الروح تمثل ملامح جديدة داخل صفوف الزمالك تعكس حالة من التماسك والإصرار لدى اللاعبين.

انتصار مستحق رغم قوة بيراميدز

وأضاف نائب رئيس الزمالك ، أن بيراميدز فريق منظم ويملك عناصر مميزة، إلا أن حماس لاعبي الزمالك والتزامهم بتعليمات الجهاز الفني رجّح كفة الفريق الأبيض في اللقاء، مشيدًا بالمستوى الجماعي الذي قدّمه اللاعبون.

إشادة بعواد ودور القادة داخل الفريق

أشاد نصر بالحارس محمد عواد، مؤكدًا أنه يثبت في كل مباراة أنه حارس كبير يتحمل المسؤولية بثقة واقتدار، لافتًا إلى أهمية الدور الذي يقوم به اللاعبون الكبار في نقل الخبرات والثقة إلى زملائهم داخل الفريق، خاصة في المواعيد الكبرى.

دعم إداري كامل لعبد الرؤوف

وأشار نصر، إلى أن مجلس إدارة الزمالك يمنح عبد الرؤوف دعماً كاملاً منذ توليه المسؤولية، إيمانًا بقدراته الفنية والعلمية، موضحًا أن مواجهات الأهلي والزمالك تظل دائمًا خارج أي حسابات فنية أو منطقية.

رسالة للجماهير قبل السوبر المصري

واختتم هشام نصر تصريحاته ، بالتأكيد على أن الفوز على بيراميدز منح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري، موجّهًا رسالة شكر لجماهير الزمالك قائلاً: “شكراً قليل في حقهم.. دعمهم الدائم هو سر قوتنا وحافزنا الأكبر لتحقيق الانتصارات.

القمة الاهلي الزمالك

