لبيان قيمة الرحمة .. الأوقاف تخصص خطبة الجمعة القادمة بعنوان "هلّا شققتَ عن قلبه"

أعلنت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة القادمة، الموافق 14 نوفمبر 2025م، تحت عنوان "هلّا شققتَ عن قلبه"، موضحة أن الهدف من الخطبة هو تسليط الضوء على مكانة الرحمة وحقوق الإنسان كما أقرها الإسلام، وبيان أثرها في مواجهة مظاهر التشدد والتعصب.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطبة تأتي ضمن جهودها المستمرة في ترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر ثقافة التسامح والتعايش، مؤكدة أن الإسلام وضع الأسس الراسخة لاحترام الكرامة الإنسانية، ودعا إلى العدل والرحمة في التعامل بين الناس دون تفرقة.

كما أوضحت الأوقاف أن الخطبة الثانية ضمن سلسلة مبادرة "صحح مفاهيمك" ستكون بعنوان "خطورة الرشوة"، في إطار حرص الوزارة على معالجة القضايا الأخلاقية والسلوكية التي تمس المجتمع وتؤثر على استقراره وقيمه.



وتبدأ وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات الأسبوع الثقافي في جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية داخل سبعة وعشرين مسجدا، خلال الفترة من الأحد 9 نوفمبر حتى الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، عقب صلاة العشاء، ضمن خططها الدعوية والعلمية الرامية إلى نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الديني الصحيح.

ويأتي تنظيم الأسبوع الثقافي في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك" التي أطلقتها الوزارة، بهدف تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية وترسيخ الخطاب الديني المتزن الذي يجمع بين العقل والإيمان، ويسهم في تنمية قيم الانتماء الوطني والانضباط والمسؤولية المجتمعية.

كما تسعى الوزارة من خلال هذه الفعاليات إلى مواجهة الفكر المتطرف، والتصدي لمظاهر الانحراف السلوكي والفكري، إلى جانب مواجهة مظاهر التراجع الأخلاقي والقيمي التي تمثل شكلا من أشكال التطرف اللاديني، مع العمل على إعادة بناء الشخصية المصرية على أسس دينية وأخلاقية وحضارية.

ويشارك في الأسبوع الثقافي مجموعة من علماء الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف والواعظات، الذين يقدمون ندوات فكرية ومحاضرات حوارية تتناول قضايا التجديد وبناء الوعي والفكر المستنير، بهدف نشر ثقافة التسامح والاعتدال وتصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع.