قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العملات الرقمية تتكبد خسائر أسبوعية حادة وسط ضغوط اقتصادية أمريكية
وزير الخارجية يبحث مع "كالاس"مشاورات استصدار قرار بالترحيب بخطة ترامب للسلام
الأهلي لـ زيزو قبل القمة: بلاش حد يخرجك عن تركيزك
بدون معوقات .. طوابير من أبناء الجاليات المصرية بالخارج للتصويت فى انتخابات مجلس النواب
بسبب بنتايج.. عبد الرؤوف يغير خطة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر
صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء بعد سنتين من الإبادة| تفاصيل
قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير
الإعدام شنقا لقاتلة أطفال دلجا الـ 6 ووالدهم بالمنيا
تقرير حقوقي: مخلفات الحرب في سوريا تودي بحياة 647 مدنيا منذ سقوط الأسد
الإفتاء: خفض أسعار الفواتير للتهرب من الضرائب محرم شرعًا وكذب وغش
نجم بيراميدز الأقرب للفوز بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا | خاص
صمت طويل واعتراف مؤثر.. سر غياب رونالدو عن جنازة صديقه الراحل جوتا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المريض تحمل 480 جنيها..استئصال ورم يزن 6 كيلو من جدار الصدر ببورسعيد

أشعة المريض
أشعة المريض
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح فريق طبي بمستشفى السلام ببورسعيد – أحد مستشفيات الهيئة – في إجراء عملية جراحية دقيقة ونادرة لسيدة خمسينية، تضمنت استئصال ورم ضخم يزن ستة كيلوجرامات من جدار الصدر الأمامي مع إعادة بنائه.

وأوضح بيان الهيئة أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية جديدة، ويعكس قدرة مستشفيات الهيئة على التعامل مع الحالات الطبية النادرة والمعقدة وفق أحدث المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن ما تحقق في هذه العملية يضع مستشفيات الهيئة في مصاف المراكز الطبية الكبرى عالميًا، وأن ما وصلت إليه الهيئة من تطور يعبر عن نجاح الدولة المصرية في بناء نظام صحي حديث يضاهي الأنظمة العالمية.

أكثر من 235 ألف عملية وتدخل جراحي

وكن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكي، أنه تم إجراء أكثر من 235 ألف عملية وتدخل جراحي بالمستشفيات التابعة لها بمحافظة بورسعيد، منها عدد كبير من العمليات المتقدمة وذات المهارة الفائقة التي أجريت وفقًا لأعلى معايير الجودة وبنسب نجاح عالمية، ما يعكس الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الهيئة في تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المرضى في مختلف التخصصات.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة للجهود المتواصلة في تطوير القدرات البشرية داخل الهيئة، حيث تضم الهيئة نخبة من الكفاءات الطبية المتميزة من استشاريين وأخصائيين وتمريض وفنيين، يتمتعون بخبرات عالية المستوى ويتلقون تدريبًا مستمرًا على أحدث البروتوكولات العلاجية وأخر المستجدات العلاجية العالمية.

وأكد السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ملتزمة بتوفير أعلى مستويات الجودة في الرعاية الصحية لجميع المواطنين وتقديم خدمات طبية متقدمة تواكب التحديات الصحية الأكثر ندرة وتعقيدًا، بما يضمن رضاء المنتفعين ويحقق ثقتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن العملية تصل تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة إلى نصف مليون جنيه، ولكن لم تتحمل المنتفعة سوى 482 جنيه فقط كنسبة مساهمة. 

هذا، وتعود تفاصيل الحالة إلى استقبال مستشفى السلام ببورسعيد لسيدة تبلغ من العمر خمسًا وخمسين عامًا كانت تعاني من ورم ضخم في جدار الصدر بلغ حجمه أربعين في ثلاثين سنتيمترًا واستمر أكثر من ثمانية أشهر بعد رحلة طويلة من المعاناة تنقلت خلالها بين عدد من المستشفيات دون جدوى، وبمجرد دخولها المستشفى بادر الفريق الطبي بوضع خطة علاجية متكاملة انتهت بإجراء العملية بنجاح كامل واستئصال الورم مع إعادة بناء القفص الصدري باستخدام أحدث التقنيات الطبية، وقد استغرقت العملية عدة ساعات متواصلة بمشاركة فريق طبي متعدد التخصصات في جراحة الأورام والجراحة العامة وجراحة التجميل والتخدير والعناية المركزة.

وخرجت المريضة من المستشفى بعد أربعة أيام فقط من المتابعة الدقيقة بالعناية المركزة وهي في حالة صحية مستقرة، وتخضع حاليًا لبرنامج متابعة مستمر للاطمئنان على حالتها وضمان تعافيها الكامل، ويُعد هذا التدخل من العمليات النادرة والمعقدة نظرًا لضخامة الورم وموقعه الحساس.

فيما ضم الفريق الطبي المتميز الذي أجرى العملية نخبة من الخبراء في تخصصات متعددة، حيث شمل قسم جراحة القلب والصدر كلًا من الدكتور أمير البسطويسي استشاري ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى النصر التخصصي، والدكتور فتوح علاء الدين استشاري ومدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور محمود عمار استشاري جراحة الأورام بمجمع الشفاء الطبي، والدكتور محمد الحسيني أخصائي جراحة القلب والصدر، ومن قسم التخدير الدكتور مينا كارميل استشاري التخدير، وضم طاقم التمريض كلًا من الأستاذة دعاء السيد فتحي والأستاذة ندى محمد أحمد، الذين أسهموا جميعًا في تحقيق هذا النجاح المتميز بروح الفريق الواحد.

ومن جانبه ثمن الدكتور أحمد السبكي، جهود الفرق الطبية والتمريضية مؤكدًا أن نجاح هذه العملية يبرهن على أن الهيئة تسير بخطوات ثابتة نحو ترسيخ نموذج صحي مصري بمعايير عالمية يضع حياة المواطن على رأس الأولويات، ويُثبت أن مشروع التأمين الصحي الشامل لم يعد حلمًا بل أصبح واقعًا يلمسه كل مريض على أرض مصر.

التأمين الصحي الشامل عملية دقيقة استئصال ورم ضخم جدار الصدر الرعاية الصحية بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

عمرو أديب

استثمارات بالمليارات .. عمرو أديب: ليه العالم واقف وراء أحمد الشرع ؟

خوان الفينا

صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟

اسماعيل الليثي

فاقد للوعي.. أحدث صور لـ إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة| شاهد

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة

إسماعيل الليثي

على الأجهزة.. صفحة إسماعيل الليثي تطلب الدعاء له بعد تدهور حالته

البطاقة

كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟

ترشيحاتنا

الزمالك

ناقد رياضي : اوعى تطلع الزمالك من الحسبة

منتخب السيدات

3 محكمات مصريات يشاركن في إدارة منافسات بطولة اتحاد شمال إفريقيا للسيدات

الاهلي

قبل السوبر النهائي .. خالد طلعت يكشف مفاجأة بشأن الأهلي..تفاصيل

بالصور

سيارة رينو الجديدة الذكية تتسع لمطبخ وسرير في شاحنة واحدة

رينو
رينو
رينو

127 ألف سيارة تويوتا ولكزس V6 جديدة معرضة لخطر التدمير

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تويوتا تصنع شاحنة تسمح لك بالاستحمام باستخدام مياه الشكمان

تويوتا
تويوتا
تويوتا

قاعدة تغيير زيت السيارة بعد 3000 ميل "خدعة".. إليك السبب

تغيير الزيت
تغيير الزيت
تغيير الزيت

فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد