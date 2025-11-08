أحمد مجاهد يعلن استمراره في لجان الفيفا والكاف

أعلن المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابق في اتحاد الكرة عن استمراره لفترة جديدة في لجان الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم الفيفا والكاف.

قال المهندس أحمد مجاهد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كرة القدم شغف لا ينضب وتستمر رحلة بدأت منذ سنوات طويلة و يستمر التواجد في المحافل الدولية

فترة جديدة في لجان الكاف و الفيفا.. الحمدلله.

السيرة الذاتية ل أحمد مجاهد

ولد المهندس أحمد مجاهد في محافظة كفر الشيخ بتاريخ 27 مارس من عام1972، وتمكن مجاهد من الحصول على بكالوريوس الهندسة قسم الكيمياء.

وعرف المهندس أحمد مجاهد باهتمامه البالغ في المجال الرياضي ومساهمته في هذا المجال منذ عدة سنوات وشغل أحمد مجاهد عضوية مجلس إدارة نادي الحامول، ثم عين رئيسا للنادي في فترة امتدت من عام 1995 حتى عام 2011.

وفي عام 2012 انتقل أحمد مجاهد إلى نادي الجبلاية واستمر فيه مدة 7 سنوات حتى عام 2019، تمكن خلال هذه المدة من تحقيق الفوز في انتخابات اتحاد الكرة المصري مرتين.



عمل مجاهد كمتحدث رسمي باسم اتحاد الكرة، وشغل منصب عضو لجنة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، والتي تمت إقامتها في جمهورية مصر العربية.

وقدم مجاهد استقالته من عضوية اتحاد الكرة بعد كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، بسبب سوء النتائج التي حصل عليها المنتخب وخروجه من الدوري 16.