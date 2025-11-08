رئيس حى شرق شبرا الخيمة يزيل مخالفات البناء ويحيل المقصرين للتحقيق ..صور

أجرى اللواء تامر أبو الغيط رئيس حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة ورصد مخالفات البناء، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، بشأن ملف مخالفات البناء والتصدي بكل حسم وحظر إقامة أي منشآت مخالفة لضوابط الاشتراطات البنائية أو التصاريح الممنوحة، ووفى إطار تشديد أعمال الرقابة والمتابعة على مدار اليوم للتصدى الحاسم للمخالفات.



وأوضح حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أنه خلال المتابعة والرقابة تم رصد أعمال بناء بالمهد بدون ترخيص، تمت بالمخالفة، وعلى الفور تم استدعاء المعدات وتنفيذ الإزالة الفورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.



وتابع الحي، أنه استناداً لمبدأ الثواب والعقاب، أحال رئيس الحي المقصرين للتحقيق لتخاذلهم فى أداء واجبهم الوظيفى، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفات وسيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون.



ووجه أبو الغيط، بأنه يجب الالتزام باحترام القوانين والقرارات والتشريعات التى تفرضها مؤسسات الدولة والتى تأتى فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية، والقضاء على امتداد العشوائيات وتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين، كما تم مناشدة المواطنين بسرعة انتهاز الفرصة السانحة للتقدم على التصالح فى مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح 187 لسنة 2023.