أسعار السلع الغذائية بأسواق محافظة الوادي الجديد

شهدت الأسواق الرئيسية في محافظة الوادي الجديد، اليوم "السبت"، حالة من الهدوء النسبي واستقرارا في مختلف السلع الغذائية، مع تزايد إقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية، خاصة مع عطلة نهاية الأسبوع.

ويرجع هذا الاستقرار إلى جهود الأجهزة التنفيذية والتموينية في متابعة حركة البيع والشراء بشكل مستمر، وضمان توافر المنتجات الأساسية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.

وأكد عدد من التجار أن الأسواق تشهد وفرة في المعروض من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، دون تسجيل أي زيادات تُذكر في الأسعار خلال الأيام الماضية، بفضل التنسيق المستمر بين المحافظة ووزارة التموين لتأمين الاحتياجات الاستهلاكية للأهالي في مختلف المراكز والقرى.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم

سجل سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 290 و330 جنيهًا، بينما تراوح سعر الدواجن البيضاء بين 75 و80 جنيهًا للكيلوجرام، وسط استقرار في الأسعار نتيجة وفرة الإنتاج المحلي وتنوع المنافذ التي توفر اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية.

أسعار الزيوت والسمن

بلغ سعر زجاجة الزيت سعة لتر نحو 55 جنيهًا، وسعر السمن كيلو واحد 65 جنيهًا، بينما سجل السمن عبوة 2 كجم 130 جنيهًا، مع توافر كميات كبيرة في المجمعات التموينية.

أسعار السلع الغذائية الأساسية

سجل كيلو السكر 32 جنيهًا، والمكرونة عبوة 400 جرام 13 جنيهًا، والفول البلدي 30 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغت شكارة الأرز وزن 10 كجم 245 جنيهًا، ولفة الأرز (10 أكياس) 240 جنيهًا، في حين سجلت شكارة الشعرية 190 جنيهًا، وكيلو الدقيق 23 جنيهًا.

أسعار منتجات الألبان والمشروبات

تراوح سعر الجبن الأبيض بين 70 و80 جنيهًا للكيلوجرام، وسجل النصف كيلوجرام 45 جنيهًا، كما بلغ سعر الشاي العبوة الكبيرة 50 جنيهًا، وكرتونة البيض 155 جنيهًا.

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات لتوفير السلع بأسعار مخفضة من خلال المنافذ التموينية والمعارض الدورية في المدن والقرى، إلى جانب دعم التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لتأمين المعروض من الخضر والفاكهة.

ويسهم هذا التنسيق في تحقيق توازن السوق واستقرار الأسعار وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الواحات.