الغندور: حسام عبد المجيد مازال مرتبطًا بعقد مع الزمالك لعام ونصف.. والنادي لا يقف على لاعب

أكد الإعلامي خالد الغندور أن مدافع الزمالك حسام عبد المجيد مازال مرتبطًا بعقد مع القلعة البيضاء يمتد لمدة عام ونصف، نافيًا ما تردد مؤخرًا عن اتخاذ اللاعب قرار الرحيل عن الفريق.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "علي فكرة حسام عبد المجيد أمامه سنة و نص علي نهاية عقده يعني لسه بدري علي انه اتخذ قرار الرحيل ثانيا لو جاله عرض مرضي للزمالك و اللعب موافق مافيش اي مشكلة خالص الزمالك لا يقف علي لاعب".

كما أكد الكابتن سيد معوض، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن غياب المدافع حسام عبد المجيد عن تشكيل الزمالك في مباراة بيراميدز لم يكن له أي تأثير سلبي على أداء الفريق الأبيض، مشيدًا بالمستوى المميز الذي قدمه الثنائي محمد إسماعيل ومحمود حمدي "الونش" خلال اللقاء.

وقال معوض خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "غياب حسام عبد المجيد عن تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز لم يؤثرعلى الفريق خالص، لأن محمد إسماعيل والونش قدموا مباراة قوية جدًا، وقدروا يوقفوا خطورة لاعبي بيراميدز على مدار اللقاء".

وأضاف: "أحمد عبد الرؤوف تعامل بذكاء كبير مع المباراة، قدر يقفل مفاتيح لعب بيراميدز ويراقبها كويس جدًا، وده ساعد الزمالك يسيطر دفاعيًا ويمنع الخصم من تشكيل خطورة حقيقية".