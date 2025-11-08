شاب يلقى بنفسه في النيل أمام والده بسوهاج.. وتكثيف الجهود للعثور على الجثمان

شهدت محافظة سوهاج واقعة مأساوية هزّت مشاعر الأهالي ظهر اليوم، بعدما أقدم شاب يبلغ من العمر 26 عامًا على التخلص من حياته بإلقاء نفسه في نهر النيل أمام أعين والده، في حادثة صادمة ما زالت أصداؤها تتردد في الشارع السوهاجي.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شاب في نهر النيل بدائرة المركز، واختفائه في المياه أمام مرأى والده، الذي حاول إنقاذه لكن دون جدوى بسبب سرعة التيار.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشاب يُدعى أحمد مختار، 26 عامًا، ويعمل عاملًا في محل كشري بمدينة سوهاج. وبحسب رواية والده وشهود العيان، كان الشاب يمر بحالة نفسية سيئة خلال الأيام الماضية، قبل أن يتجه بشكل مفاجئ نحو النيل ويلقي بنفسه وسط صراخ والده المتشبث بالأمل حتى اللحظة الأخيرة.

ودفعت قوات الإنقاذ النهري بعدد من الغواصين وقوارب البحث لتمشيط المنطقة محل البلاغ، حيث ما زالت الجهود مستمرة منذ وقوع الحادث في محاولة للعثور على الجثمان، وسط تجمع العشرات من الأهالي الذين تابعوا المشهد المأساوي بقلوب دامية وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.