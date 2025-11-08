مدرب الزمالك: لم نغير طريقة اللعب.. وأطمئن الجماهير على جاهزية الفريق

عبر أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن ثقته الكبيرة في لاعبيه قبل مواجهة الأهلي غدًا الأحد في نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن الفريق جاهز تمامًا للظهور بشخصية الزمالك المعهودة.

وقال عبدالرؤوف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: أحمد فتوح لاعب كبير ولديه الكثير ليقدمه في الفترة المقبلة، واللاعبون جميعهم رجالة ويتحملون المسؤولية بشكل رائع التزامهم واحترامهم للتعليمات الفنية أمر إيجابي للغاية.

وأضاف المدير الفني:لم نغير طريقة اللعب، لكن أسلوب الأداء تطور بشكل واضح، ومن الصعب أن نبدل النظام من مباراة لأخرى سواء أمام بيراميدز أو الأهلي، فكل مباراة بالنسبة لنا نهائي.

وتابع عبدالرؤوف:فقدان أي لاعب في الزمالك مؤثر، لكن المجموعة الحالية تعمل بجدية كبيرة، وسنحسم موقف المصابين بعد المران الختامي اليوم.

واختتم حديثه موجهًا رسالة لجماهير القلعة البيضاء قائلًا: أطمئن جماهير الزمالك أن الفريق جاهز تمامًا، وسنظهر بشخصية الزمالك المعتادة في النهائي.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد على استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من كأس السوبر المصري.