أقل سعر عيار ذهب اليوم 9-11-2025

ثبت سعر أقل عيار ذهب في أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-11-2025 داخل الصاغة المصرية ودون تغيير.

أدني عيار ذهب

وتضمن أقل جرام ذهب من عيار 14 الأدني فئة خلال تداولات الذهب في محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 14

ووصل آخر تحديث مسجل لصالح سعر عيار 14 الأقل نحو 35533 جنيه للبيع و 3560 جنيه للشراء

الذهب استقرار مستمر

واستمر استقرار سعر الذهب مع أول تعاملات اليوم الأحد على مستوى محلات الصاغة العاملة في السوق المصرية.

وفقا لبدء التداولات؛ شهد المعدن الأصفر ثباتا دون أي تغيير يذكر بعد تراجع طفيف له أمس السبت.

الذهب يتراجع

وفقا لآخر تداولات لجرام الذهب فقد هوى سعر المعدن الأصفر مقدار 5 جنيهات في المتوسط.

الذهب يتحرك

وشهد سعر الذهب تذبذبا على مدار الأسبوع الماضي ليفقد 55 جنيها خلال هذه التداولات.

آخر تحديث سعر ذهب اليوم

سجل متوسط سعر الذهب نحو 5300 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6027 جنيه للبيع و 6102 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5300 جنيه للبيع و 5340 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة المختلفة 4542 جنيه للبيع و 4577 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل نحو 35533 جنيه للبيع و 3560 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 42.4 ألف جنيه للبيع و 42.72 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 4آلاف دولار للبيع و 4001 دولار للشراء

سعر الذهب العالمي

تماسكت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، لتنهي التداولات على ارتفاع طفيف، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وزيادة الإقبال على الملاذات الآمنة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن الإغلاق المحتمل للحكومة الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية خلال تداولات الأسبوع بنسبة 0.4% عند 3999.40 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتغلق عند 4009.80 دولار للأوقية.

وجاء هذا الأداء المتماسك بعد أسبوعين من التراجع، إذ عادت عقود الذهب الآجلة إلى مسار المكاسب، مسجلة الأسبوع الثاني عشر من الارتفاع خلال الأسابيع الخمسة عشر الماضية.

وقال مجلس الذهب العالمي في مذكرة بحثية: "في ظل عدم ظهور أي إشارات بيع على المدى الطويل حتى الآن، فإن التراجع الذي شهده شهر أكتوبر يعد استراحة صحية وضرورية ضمن الاتجاه الصاعد الرئيسي طويل الأمد".

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال الأسبوع؛ ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ويعد الذهب ملاذا آمنا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، كما أنه أصل غير مدر للعائد يميل إلى الاستفادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

ومع تأجيل صدور تقرير الوظائف الأمريكية غير الزراعية بسبب الإغلاق الحكومي، لجأ المستثمرون إلى بيانات القطاع الخاص التي أظهرت فقدان وظائف في أكتوبر، لتقييم فرص خفض جديد في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.