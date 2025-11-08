تحرير 263 محضرًا تموينيًا وضبط سلع منتهية ومجهولة المصدر بكفر الشيخ

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، جهود مديرية التموين في تنفيذ الحملات التموينية والرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز والمنشآت التجارية بمراكز ومدن المحافظة، للتأكد من جودة السلع الغذائية والالتزام بالأسعار وتحقيق الانضباط في المنظومة التموينية بما يضمن توفير خدمات لائقة للمواطنين، تحت إشراف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملات تأتي لتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية ومنافذ البيع والمخابز البلدية، وضبط المخالفات التموينية بجميع أنواعها، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعدم التهاون في حماية حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملات التي نُفذت عن تحرير 263 محضرًا تموينيًا متنوعًا بمختلف مراكز المحافظة، شملت 127 محضرًا في مجال المخابز ما بين نقص وزن وجودة ومواصفات وعدم إعلان وتوقف عن الإنتاج وغيرها، فضلًا عن 136 محضرًا في الأسواق متعلقة بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار وذبح لحوم خارج المجازر وبيع سلع تموينية في السوق السوداء.

كما أسفرت الحملات عن ضبط أكثر من 1.1 طن من السلع والمنتجات الغذائية والكيميائية منتهية الصلاحية أو بدون بيانات وفواتير، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر لموزعي أسطوانات الغاز لبيعها بأزيد من السعر الرسمي أو لعدم الإعلان عن الأسعار.

قال محافظ كفر الشيخ، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة في تنفيذ الحملات التموينية والرقابية على مدار الساعة، بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الغذائية المطابقة للمواصفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسواق، مؤكدًا أن الحفاظ على جودة السلع التموينية والخبز المدعم أولوية قصوى في إطار تحقيق الصالح العام وتوفير حياة كريمة لأبناء كفر الشيخ.