القبض على شخصين نصبا على راغبى التبرع للحالات المرضية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بقيام شخصين بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى التبرع للحالات المرضية والإنسانية بأسلوب "إنتحال الصفة" من خلال أحد برامج الهواتف الذكية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ( عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بالقاهرة)، وبحوزتهما ( 3 هواتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى" – محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى - دفاتر إيصالات تبرع "مصطنعة بإسم إحدى الجمعيات الخيرية الوهمية") .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.