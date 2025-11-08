برلماني: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني ورسالة دعم لمسيرة الاستقرار والتنمية

أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر انعقادها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تمثل واجباً وطنياً ورسالة دعم قوية للدولة المصرية ومؤسساتها، مشيرا إلى أن كل صوت داخل صندوق الاقتراع هو مساهمة مباشرة في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بثبات ورؤية واضحة نحو المستقبل.

وأشاد إدريس، في بيان له، بالمشهد الحضاري الذي قدمه المصريون في الخارج، والذين حرصوا على التوافد بكثافة على مقار السفارات والقنصليات للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدا أن انتماءهم لا تحدّه المسافات، وأنهم على الدوام في قلب الوطن مهما ابتعدت المسافات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن وعي المصريين في الداخل لا يقل عن وعي أشقائهم في الخارج، وأن الأيام المقبلة ستشهد إقبالاً واسعاً يعكس حرص المواطنين على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، بروح مسؤولة تدرك أهمية المشاركة في رسم مستقبل الدولة، وصون المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وشدد إدريس، على أن المشاركة في الانتخابات هي تجسيد للإرادة الشعبية الحرة، ودليل على وعي المجتمع المصري وإدراكه لحجم التحديات التي تواجه الوطن، داعيا المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفاعلية في صنع القرار، من أجل مصر قوية بديمقراطيتها، مستقرة بوعي أبنائها، وماضية بثقة نحو مستقبل أفضل.