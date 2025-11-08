قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماس في الثلاجة.. كواليس التهام حريق مطبخ مكتب المخرج خالد يوسف
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
ارتفاع حصيلة المصابين جراء الإعصار في البرازيل إلى 432 شخصا
برلماني: المشاركة في انتخابات النواب واجب وطني ورسالة دعم لمسيرة الاستقرار والتنمية

أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، المقرر انعقادها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، تمثل واجباً وطنياً ورسالة دعم قوية للدولة المصرية ومؤسساتها، مشيرا إلى أن كل صوت داخل صندوق الاقتراع هو مساهمة مباشرة في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بثبات ورؤية واضحة نحو المستقبل.

وأشاد إدريس، في بيان له، بالمشهد الحضاري الذي قدمه المصريون في الخارج، والذين حرصوا على التوافد بكثافة على مقار السفارات والقنصليات للمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مؤكدا أن انتماءهم لا تحدّه المسافات، وأنهم على الدوام في قلب الوطن مهما ابتعدت المسافات.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، أن وعي المصريين في الداخل لا يقل عن وعي أشقائهم في الخارج، وأن الأيام المقبلة ستشهد إقبالاً واسعاً يعكس حرص المواطنين على اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان، بروح مسؤولة تدرك أهمية المشاركة في رسم مستقبل الدولة، وصون المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وشدد إدريس، على أن المشاركة في الانتخابات هي تجسيد للإرادة الشعبية الحرة، ودليل على وعي المجتمع المصري وإدراكه لحجم التحديات التي تواجه الوطن، داعيا المواطنين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفاعلية في صنع القرار، من أجل مصر قوية بديمقراطيتها، مستقرة بوعي أبنائها، وماضية بثقة نحو مستقبل أفضل.

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات

تراجع الفائض التجاري الألماني لأدنى مستوى منذ 11 شهرا مع ارتفاع الواردات وتباطؤ الصادرات

وزير الاسكان الجولة

تفاصيل المدينة التراثية بالعلمين الجديدة

الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 8-11-2025

بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي .. انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسيوط

طريقة عمل شوربة الطماطم.. وصفة سهلة وسريعة بطعم غني

هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من "الواد سيد الشغال" في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

