محافظ الوادي الجديد: انتقال محكمة الخارجة الابتدائية إلى مقرها الجديد

أ ش أ

أكّد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انتقال محكمة الخارجة الابتدائية والنيابات لمقرها الجديد داخل مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، وبدء العمل رسميًا من داخل المجمع، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتسهيل إجراءات التقاضي.



وأشار الزملوط إلى أنه جرى تجهيز مقرات المحكمة والنيابات (الكلية - الجزئية - المرور - الأسرة)، بأحدث الأنظمة التكنولوجية لتسهيل تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، وتحقيق التكامل بين المؤسسات وتحسين جودة الخدمات، بهدف توفير الوقت والجهد على المواطنين وتقديم نموذج إداري موحد ومتطور.



يذكر أن محافظة الوادي الجديد شهدت تشغيل أول مجمع حكومي للخدمات الذكية بالصعيد ويضم كافة المؤسسات والمصالح الحكومية بهدف تفعيل الحوكمة وفي إطار رؤية مصر 2030.