أحمد سمير: الأرقام الاقتصادية بلا تحليل تفقد معناها الحقيقي

شارك النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، في الجلسة النقاشية بعنوان "كيفية قراءة الأرقام ومدلولها في الصحافة الاقتصادية"، وذلك ضمن فعاليات منتدى مصر للإعلام في نسخته الثالثة، الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "2030.. من سيستمر؟".



وخلال كلمته، أكد النائب أحمد سمير زكريا أن الأرقام الاقتصادية دون تحليل لا تحمل قيمة حقيقية، مشددًا على أن لغة الأرقام تُعد أداة جوهرية، لكن الأهم هو فهم دلالاتها، وتفسيرها بشكل دقيق، وبيان تأثيرها المباشر على المواطن المصري.

وأوضح أن الإعلام الاقتصادي والمتخصصين مطالبون بربط الأرقام بوحدات القياس الرسمية، مع توضيح انعكاساتها على الاقتصاد الوطني سواء بالإيجاب أو السلب، وربطها بالواقع المعيشي للمواطن، حتى لا تتحول البيانات إلى أرقام مجردة يصعب على الجمهور فهمها.

وتطرق زكريا إلى دور الذكاء الاصطناعي في التحليل الاقتصادي، مؤكدًا أنه أداة مساعدة مهمة في قراءة البيانات، لكنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل في ظل التحديات والتغيرات الاقتصادية المتسارعة، الأمر الذي يتطلب وجود التحليل البشري المتخصص.

كما أشار إلى أن قضية التضخم ورفع أسعار الفائدة شديدة التعقيد، وأن تناولها إعلاميًا يتطلب عرضًا شاملًا لا يختزل في تفسير واحد، لافتًا إلى أن تحميل الحكومة وحدها مسؤولية الأزمات الاقتصادية العالمية، خاصة في ملف التضخم وارتفاع الأسعار، يعد طرحًا غير دقيق.

وشدد على أن المتحدث في الشأن الاقتصادي عبر الإعلام يجب أن يكون ملمًا بأسس الاقتصاد وقادرًا على تقديم المعلومات بدقة، داعيًا إلى أهمية نشر ثقافة الادخار والاستثمار بين النشء والشباب، وتعزيز وعيهم بالمبادئ الاقتصادية.

كما أكد أن "الأرقام دون تحليل، ودون مقارنات مرجعية، تفقد معناها الحقيقي، والمواطن بحاجة إلى من يشرح له لغة الاقتصاد بشكل مبسط وواضح حتى يدرك تأثيرها على حياته اليومية."